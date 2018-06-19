Обработка файла от МПС.reef написав:Что такое, интернет-банкинг через раз глючит, показывает пустую страницу, типа "у Вас ничего нет" ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:02
Re: Идея Банк
Обработка файла от МПС.
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:37
через менеджера поповнення безкоштовне
ось так :(
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:44
Вы немного отстали от жизни. Бесплатно пополнение дебетных карт по п2п. Причем проводка в тот же день
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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