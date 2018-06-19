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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:02

Re: Идея Банк

reef написав:Что такое, интернет-банкинг через раз глючит, показывает пустую страницу, типа "у Вас ничего нет" ?
Обработка файла от МПС.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:37

  cdj2 написав:Кстати, а давно идея стала брать только 5 грн за пополняху своих карт независимо от суммы? Может дождемся бесплатного когда-нибудь?


через менеджера поповнення безкоштовне :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:44

  cdj2 написав:Кстати, а давно идея стала брать только 5 грн за пополняху своих карт независимо от суммы? Может дождемся бесплатного когда-нибудь?


Вы немного отстали от жизни. Бесплатно пополнение дебетных карт по п2п. Причем проводка в тот же день :shock:
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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