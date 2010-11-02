Обработка файла от МПС.reef написав:Что такое, интернет-банкинг через раз глючит, показывает пустую страницу, типа "у Вас ничего нет" ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:02
Re: Идея Банк
Обработка файла от МПС.
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:37
через менеджера поповнення безкоштовне
ось так :(
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:44
Вы немного отстали от жизни. Бесплатно пополнение дебетных карт по п2п. Причем проводка в тот же день
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Сер 20 чер, 2018 21:16
Да, если не боитесь остаться без лимита, при подаче заявки сразу говорите, что нужна карта без страховки. А то потом два раза ходить.
И, нет 3д. Какая-то дикость, для карты, которая позиционируется, как "Онлайн".
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Додано: Сер 20 чер, 2018 21:19
Посмотрим. Для первой операции нет условия не платить коммуналку, и не указан чумной код 4900.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 21:53
Re: Идея Банк
Mastercard Secure Code есть у Идеи, а кредитка именно МС и на ней не может работать технология VISA 3-D Secure
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 20 чер, 2018 21:56
Кароч, платежи проходят без дополнительного подтверждения через СМС, эл. почту или чек с одноразовыми паролями.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 22:18
wig Шутите? По билявке уже давно работает.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:25
Ну, может из-за этого:
и, на второй платеж оно сработает.
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