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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:02
reef написав:Что такое, интернет-банкинг через раз глючит, показывает пустую страницу, типа "у Вас ничего нет" ?
Обработка файла от МПС.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Сер 20 чер, 2018 16:37
cdj2 написав:
Кстати, а давно идея стала брать только 5 грн за пополняху своих карт независимо от суммы? Может дождемся бесплатного когда-нибудь?
через менеджера поповнення безкоштовне
ось так :(
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d_12
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Додано: Сер 20 чер, 2018 16:44
cdj2 написав:
Кстати, а давно идея стала брать только 5 грн за пополняху своих карт независимо от суммы? Может дождемся бесплатного когда-нибудь?
Вы немного отстали от жизни. Бесплатно пополнение дебетных карт по п2п. Причем проводка в тот же день
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Сер 20 чер, 2018 18:13
А что там по поводу страховки за КБонлайн?
Удалось отбиться?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 20 чер, 2018 21:16
guntherhouse777 написав:
А что там по поводу страховки за КБонлайн?
Удалось отбиться?
Да, если не боитесь остаться без лимита, при подаче заявки сразу говорите, что нужна карта без страховки. А то потом два раза ходить.
И, нет 3д. Какая-то дикость, для карты, которая позиционируется, как "Онлайн".
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wig
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Додано: Сер 20 чер, 2018 21:19
guntherhouse777 написав:
По первой операции 10%
Посмотрим. Для первой операции нет условия не платить коммуналку, и не указан чумной код 4900.
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wig
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Додано: Сер 20 чер, 2018 21:53
wig написав:
И, нет 3д. Какая-то дикость, для карты, которая позиционируется, как "Онлайн".
Mastercard Secure Code есть у Идеи, а кредитка именно МС и на ней не может работать технология VISA 3-D Secure
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 20 чер, 2018 21:56
BBC написав: wig написав:
И, нет 3д. Какая-то дикость, для карты, которая позиционируется, как "Онлайн".
Mastercard Secure Code есть у Идеи, а кредитка именно МС и на ней не может работать технология VISA 3-D Secure
Кароч, платежи проходят без дополнительного подтверждения через СМС, эл. почту или чек с одноразовыми паролями.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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Додано: Сер 20 чер, 2018 22:18
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 20 чер, 2018 22:25
Ну, может из-за этого:
Послуга надається безкоштовно. Підключення карток до технології 3D Secure буде здійснюватися Банком автоматично після проведення першої трансакції з використанням карти.
и, на второй платеж оно сработает.
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wig
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