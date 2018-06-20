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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 01:44
VLADPn написав: cdj2 написав:
Кстати, а давно идея стала брать только 5 грн за пополняху своих карт независимо от суммы? Может дождемся бесплатного когда-нибудь?
Вы немного отстали от жизни. Бесплатно пополнение дебетных карт по п2п. Причем проводка в тот же день
Что-то не заметил. С меня 5-ку требовало за выгодный.
Таки да. Уже 0 грн.
Свинорыл 80lvl
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Додано: Чет 21 чер, 2018 10:07
cdj2 написав: VLADPn написав: cdj2 написав:
Кстати, а давно идея стала брать только 5 грн за пополняху своих карт независимо от суммы? Может дождемся бесплатного когда-нибудь?
Вы немного отстали от жизни. Бесплатно пополнение дебетных карт по п2п. Причем проводка в тот же день
Что-то не заметил. С меня 5-ку требовало за выгодный.
Таки да. Уже 0 грн.
А через что пополняли, когда требовало 5?
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Чет 21 чер, 2018 09:58
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