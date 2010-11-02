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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 01:44

Re: Идея Банк

VLADPn написав:
  cdj2 написав:Кстати, а давно идея стала брать только 5 грн за пополняху своих карт независимо от суммы? Может дождемся бесплатного когда-нибудь?


Вы немного отстали от жизни. Бесплатно пополнение дебетных карт по п2п. Причем проводка в тот же день :shock:
Что-то не заметил. С меня 5-ку требовало за выгодный.
Таки да. Уже 0 грн.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:07

  cdj2 написав:
VLADPn написав:
  cdj2 написав:Кстати, а давно идея стала брать только 5 грн за пополняху своих карт независимо от суммы? Может дождемся бесплатного когда-нибудь?


Вы немного отстали от жизни. Бесплатно пополнение дебетных карт по п2п. Причем проводка в тот же день :shock:
Что-то не заметил. С меня 5-ку требовало за выгодный.
Таки да. Уже 0 грн.

А через что пополняли, когда требовало 5?
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:59

Mastercard Secure Code

  wig написав:
  BBC написав:wig Шутите? По билявке уже давно работает.
https://www.ideabank.ua/uk/about/news/n ... n-bezpeky/

Ну, может из-за этого:
Послуга надається безкоштовно. Підключення карток до технології 3D Secure буде здійснюватися Банком автоматично після проведення першої трансакції з використанням карти.

и, на второй платеж оно сработает.

Зображення
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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