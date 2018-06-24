|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 01:44
VLADPn написав: cdj2 написав:
Кстати, а давно идея стала брать только 5 грн за пополняху своих карт независимо от суммы? Может дождемся бесплатного когда-нибудь?
Вы немного отстали от жизни. Бесплатно пополнение дебетных карт по п2п. Причем проводка в тот же день
Что-то не заметил. С меня 5-ку требовало за выгодный.
Таки да. Уже 0 грн.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2360
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:07
cdj2 написав: VLADPn написав: cdj2 написав:
Кстати, а давно идея стала брать только 5 грн за пополняху своих карт независимо от суммы? Может дождемся бесплатного когда-нибудь?
Вы немного отстали от жизни. Бесплатно пополнение дебетных карт по п2п. Причем проводка в тот же день
Что-то не заметил. С меня 5-ку требовало за выгодный.
Таки да. Уже 0 грн.
А через что пополняли, когда требовало 5?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7715
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:59
wig написав:
Ну, может из-за этого:
Послуга надається безкоштовно. Підключення карток до технології 3D Secure буде здійснюватися Банком автоматично після проведення першої трансакції з використанням карти.
и, на второй платеж оно сработает.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13383
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1026 раз.
- Подякували: 1112 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 чер, 2018 21:06
Та пошли СМСки. Видать, они не сразу подключаются, или правда, со второй транзакции.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3088
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 08:24
Зверніть увагу, що борги треба гасити цього місяця до 27-го.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 1857
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|551
|173721
|
|
|5720
|1378337
|
|
|57205
|7352235
|
Нед 24 чер, 2018 17:34
ol_zy
|