|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:43
-VICTOR- написав:bor
..це ви про яку комісію ?
за конвертацию
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 741
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:46
Подскажите, если гасить КартБланж с карты КДВ Привата (через Приват24), комиссия только Приватовская 3 грн.?
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 267
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:54
Да.
-
alex_b
-
-
- Повідомлень: 542
- З нами з: 24.07.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5767
|1381048
|
Чет 28 чер, 2018 00:26
ol_zy
|
|57356
|7364576
|
|
|3506
|483543
|
|