за конвертацию
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:46
Re: Идея Банк
Подскажите, если гасить КартБланж с карты КДВ Привата (через Приват24), комиссия только Приватовская 3 грн.?
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:54
Re: Идея Банк
Да.
Додано: Чет 28 чер, 2018 07:31
Re: Идея Банк
Еще подскажите пожалуйста, какие комиссии и есть ли кешбек при расчете КартБланжем в супермаркетах не-еврозоны (например Венгрия, Хорватия).
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