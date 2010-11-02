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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:43

  -VICTOR- написав:bor ..це ви про яку комісію ?

за конвертацию
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:46

Re: Идея Банк

Подскажите, если гасить КартБланж с карты КДВ Привата (через Приват24), комиссия только Приватовская 3 грн.?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:54

Re: Идея Банк

Да.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 07:31

Re: Идея Банк

Еще подскажите пожалуйста, какие комиссии и есть ли кешбек при расчете КартБланжем в супермаркетах не-еврозоны (например Венгрия, Хорватия).
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 11:27

  ukrprom2014 написав:Еще подскажите пожалуйста, какие комиссии и есть ли кешбек при расчете КартБланжем в супермаркетах не-еврозоны (например Венгрия, Хорватия).

Уточнил на горячке. Кишмиш должен быть. Комиссия 1%, затем идет конвертация1 тугрик-евро(по мастеркарду)-и конвертация2 (евро-гривна) по курсу покупки евро банком. Ну и снимается соответствующая сумма. Если так, то для себя сделал вывод, что % потери будет больше 2-3%, и смысла пользоваться за бугром в супермаркетах картбланжем нет никакого.

Прошу тех кто юзал картбланж в соцстранах подтердить или опровергнут вышеозначенный тезис.
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:01

  ukrprom2014 написав:Уточнил на горячке. Кишмиш должен быть. Комиссия 1%, затем идет конвертация1 тугрик-евро(по мастеркарду)-и конвертация2 (евро-гривна) по курсу покупки евро банком.

Если это правда, они что, и доллар будут пересчитывать через евро по своим курсам?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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