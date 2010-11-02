за конвертацию
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:46
Re: Идея Банк
Подскажите, если гасить КартБланж с карты КДВ Привата (через Приват24), комиссия только Приватовская 3 грн.?
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:54
Re: Идея Банк
Да.
Додано: Чет 28 чер, 2018 07:31
Re: Идея Банк
Еще подскажите пожалуйста, какие комиссии и есть ли кешбек при расчете КартБланжем в супермаркетах не-еврозоны (например Венгрия, Хорватия).
Додано: Чет 28 чер, 2018 11:27
Уточнил на горячке. Кишмиш должен быть. Комиссия 1%, затем идет конвертация1 тугрик-евро(по мастеркарду)-и конвертация2 (евро-гривна) по курсу покупки евро банком. Ну и снимается соответствующая сумма. Если так, то для себя сделал вывод, что % потери будет больше 2-3%, и смысла пользоваться за бугром в супермаркетах картбланжем нет никакого.
Прошу тех кто юзал картбланж в соцстранах подтердить или опровергнут вышеозначенный тезис.
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:01
Если это правда, они что, и доллар будут пересчитывать через евро по своим курсам?
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Додано: Чет 28 чер, 2018 13:54
Re: Идея Банк
Да, типо потому что КартБланж мастеркард, там валюта евро. Будет $-евро по курсу мастера, а потом евро-гривна по курсу идеи.
Но инфа из горячки, зная их ответы... хотелось бы коментов тех кто юзал реально картбланж забугром.
Додано: Чет 28 чер, 2018 13:57
Точно можно сказать, что нет никакой связи между тем, что карта мастеркард и расчетах в евро
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