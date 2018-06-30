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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:43
-VICTOR- написав:bor
..це ви про яку комісію ?
за конвертацию
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Bosstone
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Додано: Сер 27 чер, 2018 22:46
Подскажите, если гасить КартБланж с карты КДВ Привата (через Приват24), комиссия только Приватовская 3 грн.?
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ukrprom2014
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Додано: Сер 27 чер, 2018 22:54
Да.
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alex_b
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Додано: Чет 28 чер, 2018 07:31
Еще подскажите пожалуйста, какие комиссии и есть ли кешбек при расчете КартБланжем в супермаркетах не-еврозоны (например Венгрия, Хорватия).
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ukrprom2014
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Додано: Чет 28 чер, 2018 11:27
ukrprom2014 написав:
Еще подскажите пожалуйста, какие комиссии и есть ли кешбек при расчете КартБланжем в супермаркетах не-еврозоны (например Венгрия, Хорватия).
Уточнил на горячке. Кишмиш должен быть. Комиссия 1%, затем идет конвертация1 тугрик-евро(по мастеркарду)-и конвертация2 (евро-гривна) по курсу покупки евро банком. Ну и снимается соответствующая сумма. Если так, то для себя сделал вывод, что % потери будет больше 2-3%, и смысла пользоваться за бугром в супермаркетах картбланжем нет никакого.
Прошу тех кто юзал картбланж в соцстранах подтердить или опровергнут вышеозначенный тезис.
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ukrprom2014
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Додано: Чет 28 чер, 2018 12:01
ukrprom2014 написав:
Уточнил на горячке. Кишмиш должен быть. Комиссия 1%, затем идет конвертация1 тугрик-евро(по мастеркарду)-и конвертация2 (евро-гривна) по курсу покупки евро банком.
Если это правда, они что, и доллар будут пересчитывать через евро по своим курсам?
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wig
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Додано: Чет 28 чер, 2018 13:54
wig написав:
Если это правда, они что, и доллар будут пересчитывать через евро по своим курсам?
Да, типо потому что КартБланж мастеркард, там валюта евро. Будет $-евро по курсу мастера, а потом евро-гривна по курсу идеи.
Но инфа из горячки, зная их ответы... хотелось бы коментов тех кто юзал реально картбланж забугром.
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ukrprom2014
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Додано: Чет 28 чер, 2018 13:57
ukrprom2014 написав: wig написав:
Если это правда, они что, и доллар будут пересчитывать через евро по своим курсам?
Да, типо потому что КартБланж мастеркард, там валюта евро. Будет $-евро по курсу мастера, а потом евро-гривна по курсу идеи.
Но инфа из горячки, зная их ответы... хотелось бы коментов тех кто юзал реально картбланж забугром.
Точно можно сказать, что нет никакой связи между тем, что карта мастеркард и расчетах в евро
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Stringer
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Додано: Чет 28 чер, 2018 16:14
ukrprom2014 написав: wig написав:
Если это правда, они что, и доллар будут пересчитывать через евро по своим курсам?
Да, типо потому что КартБланж мастеркард, там валюта евро. Будет $-евро по курсу мастера, а потом евро-гривна по курсу идеи.
Но инфа из горячки, зная их ответы... хотелось бы коментов тех кто юзал реально картбланж забугром.
В рабочее время попросите КЦ следить вас с карточным отделом.
Там люди есть сведущие.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 01 лип, 2018 00:22
Есть обычная КБ. Можно ли получить вторую Card Blanche Online?
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anikola13
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