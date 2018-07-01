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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 05:52

  anikola13 написав:Есть обычная КБ. Можно ли получить вторую Card Blanche Online?

Один клиент может иметь:
Одну КК, один товарный кредит, один кредит налом.
Религия идеи не разрешает выдавать две кредитки в одни руки
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3350
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:09

Re: Идея Банк

guntherhouse777 написав:
  anikola13 написав:Есть обычная КБ. Можно ли получить вторую Card Blanche Online?

Один клиент может иметь:
Одну КК, один товарный кредит, один кредит налом.
Религия идеи не разрешает выдавать две кредитки в одни руки
Странно. Раньше вроде можно было КБВ+КББ иметь.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2367
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 07:43

  cdj2 написав:
guntherhouse777 написав:Один клиент может иметь:
Одну КК, один товарный кредит, один кредит налом.
Религия идеи не разрешает выдавать две кредитки в одни руки
Странно. Раньше вроде можно было КБВ+КББ иметь.

Я вам больше скажу - после того как я закрыл "білявку" и подал заявку на он-лайн, мне Кура с гл сказала, что да карты у меня закрыты, но по прежнему открыт карт. счёт хоть и с обунуленным лимитом. Пока не закроется счёт заявку на он-лайн не примут.:( в итоге я так подумал и решил попрощаться с идеей. По крайней мере до лучших времен
Flamingo
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Повідомлень: 575
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