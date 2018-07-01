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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 05:52
anikola13 написав:
Есть обычная КБ. Можно ли получить вторую Card Blanche Online?
Один клиент может иметь:
Одну КК, один товарный кредит, один кредит налом.
Религия идеи не разрешает выдавать две кредитки в одни руки
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guntherhouse777
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Додано: Нед 01 лип, 2018 19:09
guntherhouse777 написав: anikola13 написав:
Есть обычная КБ. Можно ли получить вторую Card Blanche Online?
Один клиент может иметь:
Одну КК, один товарный кредит, один кредит налом.
Религия идеи не разрешает выдавать две кредитки в одни руки
Странно. Раньше вроде можно было КБВ+КББ иметь.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Пон 02 лип, 2018 07:43
cdj2 написав:
guntherhouse777 написав:Один клиент может иметь:
Одну КК, один товарный кредит, один кредит налом.
Религия идеи не разрешает выдавать две кредитки в одни руки
Странно. Раньше вроде можно было КБВ+КББ иметь.
Я вам больше скажу - после того как я закрыл "білявку" и подал заявку на он-лайн, мне Кура с гл сказала, что да карты у меня закрыты, но по прежнему открыт карт. счёт хоть и с обунуленным лимитом. Пока не закроется счёт заявку на он-лайн не примут.
в итоге я так подумал и решил попрощаться с идеей. По крайней мере до лучших времен
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