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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1515151615171518

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 05:52

  anikola13 написав:Есть обычная КБ. Можно ли получить вторую Card Blanche Online?

Один клиент может иметь:
Одну КК, один товарный кредит, один кредит налом.
Религия идеи не разрешает выдавать две кредитки в одни руки
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:09

Re: Идея Банк

guntherhouse777 написав:
  anikola13 написав:Есть обычная КБ. Можно ли получить вторую Card Blanche Online?

Один клиент может иметь:
Одну КК, один товарный кредит, один кредит налом.
Религия идеи не разрешает выдавать две кредитки в одни руки
Странно. Раньше вроде можно было КБВ+КББ иметь.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 07:43

  cdj2 написав:
guntherhouse777 написав:Один клиент может иметь:
Одну КК, один товарный кредит, один кредит налом.
Религия идеи не разрешает выдавать две кредитки в одни руки
Странно. Раньше вроде можно было КБВ+КББ иметь.

Я вам больше скажу - после того как я закрыл "білявку" и подал заявку на он-лайн, мне Кура с гл сказала, что да карты у меня закрыты, но по прежнему открыт карт. счёт хоть и с обунуленным лимитом. Пока не закроется счёт заявку на он-лайн не примут.:( в итоге я так подумал и решил попрощаться с идеей. По крайней мере до лучших времен
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:11

Re: Идея Банк

Ну а я по продуктовым беленькую прокачаю, ибо моня разочаровал в этом месяце.
Flamingo написав:
  cdj2 написав:
guntherhouse777 написав:Один клиент может иметь:
Одну КК, один товарный кредит, один кредит налом.
Религия идеи не разрешает выдавать две кредитки в одни руки
Странно. Раньше вроде можно было КБВ+КББ иметь.

Я вам больше скажу - после того как я закрыл "білявку" и подал заявку на он-лайн, мне Кура с гл сказала, что да карты у меня закрыты, но по прежнему открыт карт. счёт хоть и с обунуленным лимитом. Пока не закроется счёт заявку на он-лайн не примут.:( в итоге я так подумал и решил попрощаться с идеей. По крайней мере до лучших времен
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:46

  cdj2 написав:Ну а я по продуктовым беленькую прокачаю, ибо моня разочаровал в этом месяце.

А в чем прикол? % по "харчам" такой же как у мони. Но у того нет требования оборота в 3000 месяц (что явно минус Идее). Поэтому при любых траблах с моней, но при наличии тех же Максимки (для определенных сумм), Вики (для суббот и воскресений) и голдовой симиной Визы, лично у меня очередь до использований Идеи за полгода так ни разу и не дошла.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:52

  Flamingo написав:
  cdj2 написав:Ну а я по продуктовым беленькую прокачаю, ибо моня разочаровал в этом месяце.

А в чем прикол? % по "харчам" такой же как у мони. Но у того нет требования оборота в 3000 месяц (что явно минус Идее). Поэтому при любых траблах с моней, но при наличии тех же Максимки (для определенных сумм), Вики (для суббот и воскресений) и голдовой симиной Визы, лично у меня очередь до использований Идеи за полгода так ни разу и не дошла.

+космический летний КБ по Б5 забыли.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:17

  Flamingo написав:до использований Идеи за полгода так ни разу и не дошла.


Так они лимит порежут. Уже были смски и звонки с угрозами-уговорами типа пользуйтесь или обнулим вам лимит.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:22

  VLADPn написав:
  Flamingo написав:до использований Идеи за полгода так ни разу и не дошла.


Так они лимит порежут. Уже были смски и звонки с угрозами-уговорами типа пользуйтесь или обнулим вам лимит.

Так я в прошлом месяце сам обнулил лимит. И карту закрыл. Думал дадут "он-лайнку". Но в итоге получил "индейское национальное жилище", по причине того что дескать при наличии картсчета даже при закрытых картах и обнуленных лимитах вторая кредитка не положена. Я почти уверен что это лажа от горячки, но не настолько та "онлайнка" привлекательная шоб из-за нее отношения выяснять.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:32

  Flamingo написав:
  VLADPn написав:
  Flamingo написав:до использований Идеи за полгода так ни разу и не дошла.


Так они лимит порежут. Уже были смски и звонки с угрозами-уговорами типа пользуйтесь или обнулим вам лимит.

Так я в прошлом месяце сам обнулил лимит. И карту закрыл. Думал дадут "он-лайнку". Но в итоге получил "индейское национальное жилище", по причине того что дескать при наличии картсчета даже при закрытых картах и обнуленных лимитах вторая кредитка не положена. Я почти уверен что это лажа от горячки, но не настолько та "онлайнка" привлекательная шоб из-за нее отношения выяснять.

Так счет 30..45дн закрывается. Вот если не было движения по счету оте 45дн, то могут и за 1..2дн закрыть... ну если захотят
Сам вот подумываю перепрыгнуть з білявки на онлайн, мож там будет больше пользы :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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