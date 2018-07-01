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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 05:52
anikola13 написав:
Есть обычная КБ. Можно ли получить вторую Card Blanche Online?
Один клиент может иметь:
Одну КК, один товарный кредит, один кредит налом.
Религия идеи не разрешает выдавать две кредитки в одни руки
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Додано: Нед 01 лип, 2018 19:09
guntherhouse777 написав: anikola13 написав:
Есть обычная КБ. Можно ли получить вторую Card Blanche Online?
Один клиент может иметь:
Одну КК, один товарный кредит, один кредит налом.
Религия идеи не разрешает выдавать две кредитки в одни руки
Странно. Раньше вроде можно было КБВ+КББ иметь.
Свинорыл 80lvl
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Додано: Пон 02 лип, 2018 07:43
cdj2 написав:
guntherhouse777 написав:Один клиент может иметь:
Одну КК, один товарный кредит, один кредит налом.
Религия идеи не разрешает выдавать две кредитки в одни руки
Странно. Раньше вроде можно было КБВ+КББ иметь.
Я вам больше скажу - после того как я закрыл "білявку" и подал заявку на он-лайн, мне Кура с гл сказала, что да карты у меня закрыты, но по прежнему открыт карт. счёт хоть и с обунуленным лимитом. Пока не закроется счёт заявку на он-лайн не примут.
в итоге я так подумал и решил попрощаться с идеей. По крайней мере до лучших времен
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Flamingo
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Додано: Пон 02 лип, 2018 11:11
Ну а я по продуктовым беленькую прокачаю, ибо моня разочаровал в этом месяце.
Flamingo написав: cdj2 написав:
guntherhouse777 написав:Один клиент может иметь:
Одну КК, один товарный кредит, один кредит налом.
Религия идеи не разрешает выдавать две кредитки в одни руки
Странно. Раньше вроде можно было КБВ+КББ иметь.
Я вам больше скажу - после того как я закрыл "білявку" и подал заявку на он-лайн, мне Кура с гл сказала, что да карты у меня закрыты, но по прежнему открыт карт. счёт хоть и с обунуленным лимитом. Пока не закроется счёт заявку на он-лайн не примут.
в итоге я так подумал и решил попрощаться с идеей. По крайней мере до лучших времен
Свинорыл 80lvl
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:46
cdj2 написав:
Ну а я по продуктовым беленькую прокачаю, ибо моня разочаровал в этом месяце.
А в чем прикол? % по "харчам" такой же как у мони. Но у того нет требования оборота в 3000 месяц (что явно минус Идее). Поэтому при любых траблах с моней, но при наличии тех же Максимки (для определенных сумм), Вики (для суббот и воскресений) и голдовой симиной Визы, лично у меня очередь до использований Идеи за полгода так ни разу и не дошла.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:52
Flamingo написав: cdj2 написав:
Ну а я по продуктовым беленькую прокачаю, ибо моня разочаровал в этом месяце.
А в чем прикол? % по "харчам" такой же как у мони. Но у того нет требования оборота в 3000 месяц (что явно минус Идее). Поэтому при любых траблах с моней, но при наличии тех же Максимки (для определенных сумм), Вики (для суббот и воскресений) и голдовой симиной Визы, лично у меня очередь до использований Идеи за полгода так ни разу и не дошла.
+космический летний КБ по Б5 забыли.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:17
Flamingo написав:
до использований Идеи за полгода так ни разу и не дошла.
Так они лимит порежут. Уже были смски и звонки с угрозами-уговорами типа пользуйтесь или обнулим вам лимит.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:22
VLADPn написав: Flamingo написав:
до использований Идеи за полгода так ни разу и не дошла.
Так они лимит порежут. Уже были смски и звонки с угрозами-уговорами типа пользуйтесь или обнулим вам лимит.
Так я в прошлом месяце сам обнулил лимит. И карту закрыл. Думал дадут "он-лайнку". Но в итоге получил "индейское национальное жилище", по причине того что дескать при наличии картсчета даже при закрытых картах и обнуленных лимитах вторая кредитка не положена. Я почти уверен что это лажа от горячки, но не настолько та "онлайнка" привлекательная шоб из-за нее отношения выяснять.
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Flamingo
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:32
Flamingo написав: VLADPn написав: Flamingo написав:
до использований Идеи за полгода так ни разу и не дошла.
Так они лимит порежут. Уже были смски и звонки с угрозами-уговорами типа пользуйтесь или обнулим вам лимит.
Так я в прошлом месяце сам обнулил лимит. И карту закрыл. Думал дадут "он-лайнку". Но в итоге получил "индейское национальное жилище", по причине того что дескать при наличии картсчета даже при закрытых картах и обнуленных лимитах вторая кредитка не положена. Я почти уверен что это лажа от горячки, но не настолько та "онлайнка" привлекательная шоб из-за нее отношения выяснять.
Так счет 30..45дн закрывается. Вот если не было движения по счету оте 45дн, то могут и за 1..2дн закрыть... ну если захотят
Сам вот подумываю перепрыгнуть з білявки на онлайн, мож там будет больше пользы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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