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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:56
wig написав:
Кста, а когда здесь кэш выплачивают?
..бэк? До 10го числа
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 02 лип, 2018 20:17
clientage написав:
.бэк? До 10го числа
Своеобразный рекорд.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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