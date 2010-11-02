RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1516151715181519

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:56

Re: Идея Банк

  wig написав:Кста, а когда здесь кэш выплачивают?

..бэк? До 10го числа :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24779
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1982 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:17

Re: Идея Банк

  clientage написав:.бэк? До 10го числа

Своеобразный рекорд.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3135
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1516151715181519
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PUnder, Vorlon, WachtAmRhein і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 351, 352, 353
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3523 485897
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 20:51
guntherhouse777
Альфа-Банк 1 ... 5746, 5747, 5748
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57476 7382110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 19:25
BVA1
Банк Львів 1 ... 7, 8, 9
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
87 46465
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 18:38
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.