..бэк? До 10го числа
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:56
Re: Идея Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 лип, 2018 20:17
Re: Идея Банк
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:42
Ахтунг!!
У Идеи опять автоматом подключилось СМС-информирование, которое давным давно было отключенно клиентом самостоятельно через ИБ.
По пакету Депозитный (Мурлин Мурло) удержали 5,00 грн
Саппорт несёт чушь про какое-то обновление тарифов в конце декабря и появление п.1.19 об СМС-инфо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:14
я пару месяцев назад предупреждал об этом
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:25
А у меня старый "Базовый Депозитный" с картой Мерлин Мурло
Вот у него типа автоматом подключилось СМС-инфо за 5грн/мес по п.1.19 несуществующих тарифов, а мона перейти на обычный Депозитный, де нема несуществующего п.1.19...
Нее, однозначно нуна принять пару таки существующих капель и... разнести любимое отделение в пух и праххх
... делайте хоть что-нибудь!
|