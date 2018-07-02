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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:56

Re: Идея Банк

  wig написав:Кста, а когда здесь кэш выплачивают?

..бэк? До 10го числа :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:17

Re: Идея Банк

  clientage написав:.бэк? До 10го числа

Своеобразный рекорд.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:42

Ахтунг!!
У Идеи опять автоматом подключилось СМС-информирование, которое давным давно было отключенно клиентом самостоятельно через ИБ.
По пакету Депозитный (Мурлин Мурло) удержали 5,00 грн
Саппорт несёт чушь про какое-то обновление тарифов в конце декабря и появление п.1.19 об СМС-инфо :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:14

  clientage написав:Ахтунг!!
У Идеи опять автоматом подключилось СМС-информирование, которое давным давно было отключенно клиентом самостоятельно через ИБ.
По пакету Депозитный (Мурлин Мурло) удержали 5,00 грн
Саппорт несёт чушь про какое-то обновление тарифов в конце декабря и появление п.1.19 об СМС-инфо :mrgreen:

я пару месяцев назад предупреждал об этом
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:25

  Stringer написав:На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.

А у меня старый "Базовый Депозитный" с картой Мерлин Мурло :)
Вот у него типа автоматом подключилось СМС-инфо за 5грн/мес по п.1.19 несуществующих тарифов, а мона перейти на обычный Депозитный, де нема несуществующего п.1.19...
Нее, однозначно нуна принять пару таки существующих капель и... разнести любимое отделение в пух и праххх :evil: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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