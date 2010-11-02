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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:56
wig написав:
Кста, а когда здесь кэш выплачивают?
..бэк? До 10го числа
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 02 лип, 2018 20:17
clientage написав:
.бэк? До 10го числа
Своеобразный рекорд.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Вів 03 лип, 2018 13:42
Ахтунг!!
У Идеи опять автоматом подключилось СМС-информирование, которое давным давно было отключенно клиентом самостоятельно через ИБ.
По пакету Депозитный (Мурлин Мурло) удержали 5,00 грн
Саппорт несёт чушь про какое-то обновление тарифов в конце декабря и появление п.1.19 об СМС-инфо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:14
clientage написав:
Ахтунг!!
У Идеи опять автоматом подключилось СМС-информирование, которое давным давно было отключенно клиентом самостоятельно через ИБ.
По пакету Депозитный (Мурлин Мурло) удержали 5,00 грн
Саппорт несёт чушь про какое-то обновление тарифов в конце декабря и появление п.1.19 об СМС-инфо
я пару месяцев назад предупреждал об этом
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:25
Stringer написав:
На текущие счета в пакете базовый без карты, открытые после 2015 года, с ноября 2017 введена плата 10 грн в месяц.
все это время плата начислялась, но нигде не отображалась.
на ранее открытые пока нет.
проверяйте у кого такое же попадалово
вонючая идея в очередной раз доказала свое звание овнобанка.
А у меня старый "Базовый Депозитный" с картой Мерлин Мурло
Вот у него типа автоматом подключилось СМС-инфо за 5грн/мес по п.1.19 несуществующих тарифов, а мона перейти на обычный Депозитный, де нема несуществующего п.1.19...
Нее, однозначно нуна принять пару таки существующих капель и... разнести любимое отделение в пух и праххх
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:07
Aps написав: clientage написав:
А у меня старый "Базовый Депозитный" с картой Мерлин Мурло
Вот у него типа автоматом подключилось СМС-инфо за 5грн/мес по п.1.19 несуществующих тарифов, а мона перейти на обычный Депозитный, де нема несуществующего п.1.19...
Нее, однозначно нуна принять пару таки существующих капель и... разнести любимое отделение в пух и праххх
Старый это какой? Моему года 4 и такой проблемы нет ... ну на данный момент.
Ха, оказывается мне то Депозитный переоткрывали в ноябре 16го. Мне тогда быстрее оказалось новый пакет открыть, чем карту к старому перевыпустить
А вы закиньте 11грн на картсчет и посмотрите, шо с ними на завтра будет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:21
clientage написав:
А вы закиньте 11грн на картсчет и посмотрите, шо с ними на завтра будет
Я там проценты накапливаю с сотки на ВК.
Успехи правда невелики всего 2 грн с небольшим.
Но никто на них не зарится.
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Aps
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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:29
Aps написав: clientage написав:
А вы закиньте 11грн на картсчет и посмотрите, шо с ними на завтра будет
Я там проценты накапливаю с сотки на ВК.
Успехи правда невелики всего 2 грн с небольшим.
Но никто на них не зарится.
маааало
вот докиньте до 11, завтра увидите рез-т
проверьте хотябы статус СМС-инфо в ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:39
Там не все так просто, если движение по счету есть - свыше 1000 грн вроде, то эта абонка не насчитывается, и на совсем какие то древние счета, когда помните лет 5-6 назад открывали без карт - тоже не начисляется. У отделения и кур на кале всегда разные какие то версии - почему на одни счета начисляется, а на другие нет.
Проблема возникла с моего человека, который решил закрыть все счета - тогда этот беспередел и выяснилсяИдея Банк
Востаннє редагувалось Stringer
в Вів 03 лип, 2018 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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