Проверил отключено.
Подожду пока процентов накапает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:40
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:47
Re: Идея Банк
ага, у нас проблема с карточным Депозитным, которым не пользовались полгода точно
Вот думаем просто все закрыть, понаблюдать и може под НГ и вернуться в Идею, если она одумается и нарисует вменяемые депоставки
причем выйдем всем кагалом -- 4 экка с кредитками и дебетками на непонятных пакетах
... делайте хоть что-нибудь!
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