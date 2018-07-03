|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:40
clientage написав:
маааало
вот докиньте до 11, завтра увидите рез-т
проверьте хотябы статус СМС-инфо в ИБ
Проверил отключено.
Подожду пока процентов накапает.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 1987
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:47
Stringer написав:
Там не все так просто
ага, у нас проблема с карточным Депозитным, которым не пользовались полгода точно
Вот думаем просто все закрыть, понаблюдать и може под НГ и вернуться в Идею, если она одумается и нарисует вменяемые депоставки
причем выйдем всем кагалом -- 4 экка с кредитками и дебетками на непонятных пакетах
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24799
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1982 раз.
- Подякували: 2799 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:29
Закрыть депозитку по своему желанию платно.
clientage написав: Stringer написав:
Там не все так просто
ага, у нас проблема с карточным Депозитным, которым не пользовались полгода точно
Вот думаем просто все закрыть, понаблюдать и може под НГ и вернуться в Идею, если она одумается и нарисует вменяемые депоставки
причем выйдем всем кагалом -- 4 экка с кредитками и дебетками на непонятных пакетах
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 1013
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:07
Щось в ІБ Ідеї зникла абсолютно вся інформація
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 766 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:39
Інкогніто написав:
Закрыть депозитку по своему желанию платно.
Кажись это тока в первый год пользования.
V2 написав:
Щось в ІБ Ідеї зникла абсолютно вся інформація
СМС-инфо перекручивают
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24799
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1982 раз.
- Подякували: 2799 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:58
clientage написав: Інкогніто написав:
Закрыть депозитку по своему желанию платно.
Кажись это тока в первый год пользования.
V2 написав:
Щось в ІБ Ідеї зникла абсолютно вся інформація
СМС-инфо перекручивают
Молебен вечерний ежедневно у них в УПЦ.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13424
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1032 раз.
- Подякували: 1115 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:02
Ааа, УПЦ -- эт святое
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24799
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1982 раз.
- Подякували: 2799 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:14
V2 написав:
Щось в ІБ Ідеї зникла абсолютно вся інформація
Это у них последнее время регулярно
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2349
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|57520
|7387149
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5398
|1299282
|
|
|31089
|3858027
|
Вів 03 лип, 2018 21:55
BBC
|