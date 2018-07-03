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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:40

  clientage написав:
маааало :)
вот докиньте до 11, завтра увидите рез-т :)
проверьте хотябы статус СМС-инфо в ИБ


Проверил отключено.
Подожду пока процентов накапает. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:47

Re: Идея Банк

  Stringer написав:Там не все так просто

ага, у нас проблема с карточным Депозитным, которым не пользовались полгода точно
Вот думаем просто все закрыть, понаблюдать и може под НГ и вернуться в Идею, если она одумается и нарисует вменяемые депоставки
причем выйдем всем кагалом -- 4 экка с кредитками и дебетками на непонятных пакетах :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:29

Re: Идея Банк

Закрыть депозитку по своему желанию платно.
clientage написав:
  Stringer написав:Там не все так просто

ага, у нас проблема с карточным Депозитным, которым не пользовались полгода точно
Вот думаем просто все закрыть, понаблюдать и може под НГ и вернуться в Идею, если она одумается и нарисует вменяемые депоставки
причем выйдем всем кагалом -- 4 экка с кредитками и дебетками на непонятных пакетах :mrgreen:
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:07

Re: Идея Банк

Щось в ІБ Ідеї зникла абсолютно вся інформація :shock:
V2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:39

  Інкогніто написав:Закрыть депозитку по своему желанию платно.

Кажись это тока в первый год пользования.

  V2 написав:Щось в ІБ Ідеї зникла абсолютно вся інформація

СМС-инфо перекручивают 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:58

  clientage написав:
  Інкогніто написав:Закрыть депозитку по своему желанию платно.

Кажись это тока в первый год пользования.

  V2 написав:Щось в ІБ Ідеї зникла абсолютно вся інформація

СМС-инфо перекручивают 8)

Молебен вечерний ежедневно у них в УПЦ.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:02

Ааа, УПЦ -- эт святое :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:14

  V2 написав:Щось в ІБ Ідеї зникла абсолютно вся інформація :shock:

Это у них последнее время регулярно
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