RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1518151915201521

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:21

Re: Идея Банк

VLADPn написав:
  Flamingo написав:до использований Идеи за полгода так ни разу и не дошла.


Так они лимит порежут. Уже были смски и звонки с угрозами-уговорами типа пользуйтесь или обнулим вам лимит.
Хм, не пользуюсь как ввели 25 грн и никто не беспокоит...
А что хорошего в кредите онлайн? Без закрытия тариф не поменять?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2762
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:29

Re: Идея Банк

Flamingo написав:
  cdj2 написав:Ну а я по продуктовым беленькую прокачаю, ибо моня разочаровал в этом месяце.

А в чем прикол? % по "харчам" такой же как у мони. Но у того нет требования оборота в 3000 месяц (что явно минус Идее). Поэтому при любых траблах с моней, но при наличии тех же Максимки (для определенных сумм), Вики (для суббот и воскресений) и голдовой симиной Визы, лично у меня очередь до использований Идеи за полгода так ни разу и не дошла.
3к в месяц прокачать по кошерным mcc не проблема. Благо Президент и команда постарались чтобы менее 3к на продукты у среднестатистической семьи не получалось. А моню лучше по другим категориям прогнать. Плюс алла вполне нормально. Учитывая что на 5411 везде по 2% решение сбросить на белую продукты вполне обосновано.

З. Ы.
Обожаю как форум резиновое изделие номер два автоматически меняет на "Президент", да ещё и с большой буквы)))
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2377
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:27

Re: Идея Банк

  cdj2 написав:Учитывая что на 5411 везде по 2% решение сбросить на белую продукты вполне обосновано.
Не совсем так - у вики по выходным 3%, равно как и у симы в голд-визе каждый день (а в платине и вовсе 5%). И это все чистыми, а не грязными как у мони с белой. А еще и "космос" по Б5 есть. Ба - даже по аллыной максимке при правильном подходе можно до 4% получать;), но уже грязными. Так что 2% грязными ни по моне, ни по белой ИМХО ни разу не кошерно.;(
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 582
З нами з: 20.03.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:47

  Flamingo написав:
  cdj2 написав:Учитывая что на 5411 везде по 2% решение сбросить на белую продукты вполне обосновано.
Не совсем так - у вики по выходным 3%, равно как и у симы в голд-визе каждый день (а в платине и вовсе 5%). И это все чистыми, а не грязными как у мони с белой. А еще и "космос" по Б5 есть. Ба - даже по аллыной максимке при правильном подходе можно до 4% получать;), но уже грязными. Так что 2% грязными ни по моне, ни по белой ИМХО ни разу не кошерно.;(

Вы должны помнить, шо кредлимит +25..30дн по сути дела даёт 0.8..1пп кешбэку за счет отложенных на депозите средств :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24828
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1518151915201521
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, mephala, vitaliy1111, Vorlon, ziks і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5762, 5763, 5764
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57634 7393546
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 21:49
clientage
Банк Глобус 1 ... 353, 354, 355
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3546 488039
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 21:02
keep
А-Банк 1 ... 1017, 1018, 1019
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10187 1479509
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 20:21
Gunner

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15204)
04.07.2018 22:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.