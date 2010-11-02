Хм, не пользуюсь как ввели 25 грн и никто не беспокоит...
А что хорошего в кредите онлайн? Без закрытия тариф не поменять?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 20:21
Re: Идея Банк
Хм, не пользуюсь как ввели 25 грн и никто не беспокоит...
А что хорошего в кредите онлайн? Без закрытия тариф не поменять?
Размер имеет значение.
Додано: Сер 04 лип, 2018 20:29
Re: Идея Банк
3к в месяц прокачать по кошерным mcc не проблема. Благо Президент и команда постарались чтобы менее 3к на продукты у среднестатистической семьи не получалось. А моню лучше по другим категориям прогнать. Плюс алла вполне нормально. Учитывая что на 5411 везде по 2% решение сбросить на белую продукты вполне обосновано.
З. Ы.
Обожаю как форум резиновое изделие номер два автоматически меняет на "Президент", да ещё и с большой буквы)))
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:27
Re: Идея Банк
Не совсем так - у вики по выходным 3%, равно как и у симы в голд-визе каждый день (а в платине и вовсе 5%). И это все чистыми, а не грязными как у мони с белой. А еще и "космос" по Б5 есть. Ба - даже по аллыной максимке при правильном подходе можно до 4% получать;), но уже грязными. Так что 2% грязными ни по моне, ни по белой ИМХО ни разу не кошерно.;(
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:47
Вы должны помнить, шо кредлимит +25..30дн по сути дела даёт 0.8..1пп кешбэку за счет отложенных на депозите средств
... делайте хоть что-нибудь!
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