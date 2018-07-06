Хм, не пользуюсь как ввели 25 грн и никто не беспокоит...
А что хорошего в кредите онлайн? Без закрытия тариф не поменять?
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Додано: Сер 04 лип, 2018 20:21
Re: Идея Банк
Хм, не пользуюсь как ввели 25 грн и никто не беспокоит...
А что хорошего в кредите онлайн? Без закрытия тариф не поменять?
Размер имеет значение.
Додано: Сер 04 лип, 2018 20:29
Re: Идея Банк
3к в месяц прокачать по кошерным mcc не проблема. Благо Президент и команда постарались чтобы менее 3к на продукты у среднестатистической семьи не получалось. А моню лучше по другим категориям прогнать. Плюс алла вполне нормально. Учитывая что на 5411 везде по 2% решение сбросить на белую продукты вполне обосновано.
З. Ы.
Обожаю как форум резиновое изделие номер два автоматически меняет на "Президент", да ещё и с большой буквы)))
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:27
Re: Идея Банк
Не совсем так - у вики по выходным 3%, равно как и у симы в голд-визе каждый день (а в платине и вовсе 5%). И это все чистыми, а не грязными как у мони с белой. А еще и "космос" по Б5 есть. Ба - даже по аллыной максимке при правильном подходе можно до 4% получать;), но уже грязными. Так что 2% грязными ни по моне, ни по белой ИМХО ни разу не кошерно.;(
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:47
Вы должны помнить, шо кредлимит +25..30дн по сути дела даёт 0.8..1пп кешбэку за счет отложенных на депозите средств
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 лип, 2018 22:17
Это если лимит не выжран.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 09:28
Re: Идея Банк
Скорее наоборот.
Свинорыл 80lvl
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:59
Идея опять подняла кредлимит по КБВ.
Последний раз использовал в сент. 2017.
Жаль, нельзя менять тарифный план, как у Аллы
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:29
Re: Идея Банк
..аналогично - клиенту поднят лимит почти на 20т.грн....н-да еще бы все так подливали ))...у меня сложилось впечатление что Идея хочет таким образом "застолбить" это клиента себе ))- так сказать ввести в шок всех конкурентов которые будут смотреть кредитную историю и принимать решение - поднимать /не поднимать лимит. )
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:55
Re: Идея Банк
Аналогічно сьогодні отримав непрошене підняття кред.ліміту по КБВ. Планка знову ж таки не кругла цифра.
Коли стягують 25 грн. абонки? А то минулого місяця не було витрат на 3 тис., але ситуативно вийшов у +. Поки що нічого не знімали.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:58
Абонки при "+" на кінець місяця немає.
Щось мені з ТАС "щастить"
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