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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1518151915201521

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:21

Re: Идея Банк

VLADPn написав:
  Flamingo написав:до использований Идеи за полгода так ни разу и не дошла.


Так они лимит порежут. Уже были смски и звонки с угрозами-уговорами типа пользуйтесь или обнулим вам лимит.
Хм, не пользуюсь как ввели 25 грн и никто не беспокоит...
А что хорошего в кредите онлайн? Без закрытия тариф не поменять?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:29

Re: Идея Банк

Flamingo написав:
  cdj2 написав:Ну а я по продуктовым беленькую прокачаю, ибо моня разочаровал в этом месяце.

А в чем прикол? % по "харчам" такой же как у мони. Но у того нет требования оборота в 3000 месяц (что явно минус Идее). Поэтому при любых траблах с моней, но при наличии тех же Максимки (для определенных сумм), Вики (для суббот и воскресений) и голдовой симиной Визы, лично у меня очередь до использований Идеи за полгода так ни разу и не дошла.
3к в месяц прокачать по кошерным mcc не проблема. Благо Президент и команда постарались чтобы менее 3к на продукты у среднестатистической семьи не получалось. А моню лучше по другим категориям прогнать. Плюс алла вполне нормально. Учитывая что на 5411 везде по 2% решение сбросить на белую продукты вполне обосновано.

З. Ы.
Обожаю как форум резиновое изделие номер два автоматически меняет на "Президент", да ещё и с большой буквы)))
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cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:27

Re: Идея Банк

  cdj2 написав:Учитывая что на 5411 везде по 2% решение сбросить на белую продукты вполне обосновано.
Не совсем так - у вики по выходным 3%, равно как и у симы в голд-визе каждый день (а в платине и вовсе 5%). И это все чистыми, а не грязными как у мони с белой. А еще и "космос" по Б5 есть. Ба - даже по аллыной максимке при правильном подходе можно до 4% получать;), но уже грязными. Так что 2% грязными ни по моне, ни по белой ИМХО ни разу не кошерно.;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:47

  Flamingo написав:
  cdj2 написав:Учитывая что на 5411 везде по 2% решение сбросить на белую продукты вполне обосновано.
Не совсем так - у вики по выходным 3%, равно как и у симы в голд-визе каждый день (а в платине и вовсе 5%). И это все чистыми, а не грязными как у мони с белой. А еще и "космос" по Б5 есть. Ба - даже по аллыной максимке при правильном подходе можно до 4% получать;), но уже грязными. Так что 2% грязными ни по моне, ни по белой ИМХО ни разу не кошерно.;(

Вы должны помнить, шо кредлимит +25..30дн по сути дела даёт 0.8..1пп кешбэку за счет отложенных на депозите средств :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:17

  clientage написав:Вы должны помнить, шо кредлимит +25..30дн по сути дела даёт 0.8..1пп кешбэку за счет отложенных на депозите средств

Это если лимит не выжран.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:28

Re: Идея Банк

wig написав:
  clientage написав:Вы должны помнить, шо кредлимит +25..30дн по сути дела даёт 0.8..1пп кешбэку за счет отложенных на депозите средств

Это если лимит не выжран.
Скорее наоборот.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:59

Идея опять подняла кредлимит по КБВ.
Последний раз использовал в сент. 2017.
Жаль, нельзя менять тарифный план, как у Аллы
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:29

Re: Идея Банк

..аналогично - клиенту поднят лимит почти на 20т.грн....н-да еще бы все так подливали ))...у меня сложилось впечатление что Идея хочет таким образом "застолбить" это клиента себе ))- так сказать ввести в шок всех конкурентов которые будут смотреть кредитную историю и принимать решение - поднимать /не поднимать лимит. )
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:55

Re: Идея Банк

Аналогічно сьогодні отримав непрошене підняття кред.ліміту по КБВ. Планка знову ж таки не кругла цифра.
Коли стягують 25 грн. абонки? А то минулого місяця не було витрат на 3 тис., але ситуативно вийшов у +. Поки що нічого не знімали.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:58

  Ой+ написав:Аналогічно сьогодні отримав непрошене підняття кред.ліміту по КБВ. Планка знову ж таки не кругла цифра.
Коли стягують 25 грн. абонки? А то минулого місяця не було витрат на 3 тис., але ситуативно вийшов у +. Поки що нічого не знімали.

Абонки при "+" на кінець місяця немає.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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