Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:29

..аналогично - клиенту поднят лимит почти на 20т.грн....н-да еще бы все так подливали ))...у меня сложилось впечатление что Идея хочет таким образом "застолбить" это клиента себе ))- так сказать ввести в шок всех конкурентов которые будут смотреть кредитную историю и принимать решение - поднимать /не поднимать лимит. )

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