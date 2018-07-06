Кроме поднятия лимита на 40% (24000 -> 33600), наконец вчера обновили данные в УБКИ (ещё со старым лимитом) - впервые с осени.
Долг 0. Но в графе "Сумма обяз. платежа" стоит сумма 43527.05 - в Идее там с дуба рухнули?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:34
Re: Идея Банк
Кроме поднятия лимита на 40% (24000 -> 33600), наконец вчера обновили данные в УБКИ (ещё со старым лимитом) - впервые с осени.
Долг 0. Но в графе "Сумма обяз. платежа" стоит сумма 43527.05 - в Идее там с дуба рухнули?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:37
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:48
... и за боорт её бросаает в набежааавшую волну
Предлагаю теперь обучить Идею закрывать свои кредитки, вот картой не пользовались 3 мес, хай тада закрывают картсчет в течение 1..3х раб. дн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:35
Дякую, але по-факту до кінця міс. вже був "-", але за останні дні трати провели в липні по виписці, навіть пару коп. % капнуло. Сподіваюсь, що тепер позбудусь уже 2 грн хх коп. за колишні СМС-ки щомісяця.
Не так добре з грошима, як погано без них.
|