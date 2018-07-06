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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1519152015211522

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:34

Re: Идея Банк

Кроме поднятия лимита на 40% (24000 -> 33600), наконец вчера обновили данные в УБКИ (ещё со старым лимитом) - впервые с осени.

Долг 0. Но в графе "Сумма обяз. платежа" стоит сумма 43527.05 - в Идее там с дуба рухнули?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:37

  Vorlon написав:Кроме поднятия лимита на 40% (24000 -> 33600), наконец вчера обновили данные в УБКИ (ещё со старым лимитом) - впервые с осени.

Долг 0. Но в графе "Сумма обяз. платежа" стоит сумма 43527.05 - в Идее там с дуба рухнули?

Не доставайся ты никому))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:48

  guntherhouse777 написав:
  Vorlon написав:Кроме поднятия лимита на 40% (24000 -> 33600), наконец вчера обновили данные в УБКИ (ещё со старым лимитом) - впервые с осени.

Долг 0. Но в графе "Сумма обяз. платежа" стоит сумма 43527.05 - в Идее там с дуба рухнули?

Не доставайся ты никому))

... и за боорт её бросаает в набежааавшую волну 8)
Предлагаю теперь обучить Идею закрывать свои кредитки, вот картой не пользовались 3 мес, хай тада закрывают картсчет в течение 1..3х раб. дн :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:35

  BBC написав:Абонки при "+" на кінець місяця немає.


Дякую, але по-факту до кінця міс. вже був "-", але за останні дні трати провели в липні по виписці, навіть пару коп. % капнуло. Сподіваюсь, що тепер позбудусь уже 2 грн хх коп. за колишні СМС-ки щомісяця.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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