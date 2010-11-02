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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:34
Кроме поднятия лимита на 40% (24000 -> 33600), наконец вчера обновили данные в УБКИ (ещё со старым лимитом) - впервые с осени.
Долг 0. Но в графе "Сумма обяз. платежа" стоит сумма 43527.05 - в Идее там с дуба рухнули?
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Vorlon
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:37
Vorlon написав:
Кроме поднятия лимита на 40% (24000 -> 33600), наконец вчера обновили данные в УБКИ (ещё со старым лимитом) - впервые с осени.
Долг 0. Но в графе "Сумма обяз. платежа" стоит сумма 43527.05 - в Идее там с дуба рухнули?
Не доставайся ты никому))
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:48
guntherhouse777 написав: Vorlon написав:
Кроме поднятия лимита на 40% (24000 -> 33600), наконец вчера обновили данные в УБКИ (ещё со старым лимитом) - впервые с осени.
Долг 0. Но в графе "Сумма обяз. платежа" стоит сумма 43527.05 - в Идее там с дуба рухнули?
Не доставайся ты никому))
... и за боорт её бросаает в набежааавшую волну
Предлагаю теперь обучить Идею закрывать свои кредитки, вот картой не пользовались 3 мес, хай тада закрывают картсчет в течение 1..3х раб. дн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:35
BBC написав:
Абонки при "+" на кінець місяця немає.
Дякую, але по-факту до кінця міс. вже був "-", але за останні дні трати провели в липні по виписці, навіть пару коп. % капнуло. Сподіваюсь, що тепер позбудусь уже 2 грн хх коп. за колишні СМС-ки щомісяця.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:57
Ой+ написав: BBC написав:
Абонки при "+" на кінець місяця немає.
Дякую, але по-факту до кінця міс. вже був "-", але за останні дні трати провели в липні по виписці, навіть пару коп. % капнуло. Сподіваюсь, що тепер позбудусь уже 2 грн хх коп. за колишні СМС-ки щомісяця.
Главное по счету не было "-"
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Пон 09 лип, 2018 19:37
подскажите, хочу получить кредитку и 100 гр по акции приведи друга, на каком этапе указывать кто мене порекомендовал карту?
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Bova
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:13
Bova написав:
подскажите, хочу получить кредитку и 100 гр по акции приведи друга, на каком этапе указывать кто мене порекомендовал карту?
Как заходите в отделение, так со старту и говорите, что, мол, так и так, 100 грн. на бочку.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 10 лип, 2018 15:36
МСС 7994 это ТОЧНО покупка?
Нигде потом не вылезет комисс?
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Жерминаль
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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:31
КБ ближе к полуночи выплатят? Или как оно тут практикуется?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Вів 10 лип, 2018 14:01
Frei
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