Додано: Вів 10 лип, 2018 19:14

wig Таке питання актуалізується кожного 10-го числа. Бували затримки. Мені також цікаво, бо не впевнений, що взагалі його отримаю. Налягав на приват - була персональна акція 5 % кешбеку.

Цікаво як рахують - вроді було по факту витрати в місяць, а не по проводці.

Не так добре з грошима, як погано без них.