RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1520152115221523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:20

  Ой+ написав:wig Таке питання актуалізується кожного 10-го числа. Бували затримки. Мені також цікаво, бо не впевнений, що взагалі його отримаю. Налягав на приват - була персональна акція 5 % кешбеку.
Цікаво як рахують - вроді було по факту витрати в місяць, а не по проводці.

Кещ-бек виплатили вчора. Мінімальна сума кеш-беку 25 грн, все що менше згорає.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13463
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:24

  BBC написав:Кещ-бек виплатили вчора. Мінімальна сума кеш-беку 25 грн, все що менше згорає.

Это как-то видно по выписке?
И, какие 25, я рассчитывал на вступительные 200. Придется теребить поддержку. Или, лучше сразу дуть в отделение?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3156
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:35

Re: Идея Банк

А что в идее с закрытием счёта?
Ещё в пятницу обратился в отделение, чтобы закрыть счёт, обнулили его, заплатил 50 грн. через кассу за закрытие счёта по инициативе клиента, заявление подписал. Менеджер сказала, что вроде всё, счёт закроют.
Но вот захожу в Инет-банкинг и там до сих пор висит счёт, у меня такое впечатление, что я, при желании, могу на него перевести деньги.
Как быстро они закрывают счета или это нормально, что счёт висит в Инет-банкинге?
Stas567
 
Повідомлень: 95
З нами з: 23.09.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:09

Re: Идея Банк

Ой+ написав:wig Таке питання актуалізується кожного 10-го числа. Бували затримки. Мені також цікаво, бо не впевнений, що взагалі його отримаю. Налягав на приват - була персональна акція 5 % кешбеку.
Цікаво як рахують - вроді було по факту витрати в місяць, а не по проводці.
У привата проводка почти всегда в тот же день, ибо свои pos-ы, а в чужих максимум след. рабочий день.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2394
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:12

Re: Идея Банк

  BBC написав:Мінімальна сума кеш-беку 25 грн


Дякую, в курсі. Але цікаво як рахують, бо по фактичним витратам за місяць мав би бути, а по проводці ні, бо витрати вже з 26-го пішли в липень. Але і так і сяк мінімальних для кишмишу 1553 грн. було проїдено, хіба десь МСС підкачав.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1876
З нами з: 19.04.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:21

Re: Идея Банк

  cdj2 написав:У привата проводка почти всегда в тот же день, ибо свои pos-ы, а в чужих максимум след. рабочий день.


Та і виписка на порядок зрозуміліша, ясно що "-", скільки залишається. Є графіки по категоріям споживання. От ідеї з її різним кешбеком за різні товарні групи було би дуже добре таке.
Зато з кешбеком в приваті туговато.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1876
З нами з: 19.04.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1520152115221523
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5782, 5783, 5784
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57830 7412813
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 20:06
cdj2
РВС Банк 1 ... 5, 6, 7
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
61 7104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 19:34
greenozon
Банк Глобус 1 ... 358, 359, 360
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3592 492258
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 18:02
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.