RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1520152115221523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:20

  Ой+ написав:wig Таке питання актуалізується кожного 10-го числа. Бували затримки. Мені також цікаво, бо не впевнений, що взагалі його отримаю. Налягав на приват - була персональна акція 5 % кешбеку.
Цікаво як рахують - вроді було по факту витрати в місяць, а не по проводці.

Кещ-бек виплатили вчора. Мінімальна сума кеш-беку 25 грн, все що менше згорає.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13464
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:24

  BBC написав:Кещ-бек виплатили вчора. Мінімальна сума кеш-беку 25 грн, все що менше згорає.

Это как-то видно по выписке?
И, какие 25, я рассчитывал на вступительные 200. Придется теребить поддержку. Или, лучше сразу дуть в отделение?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3156
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:35

Re: Идея Банк

А что в идее с закрытием счёта?
Ещё в пятницу обратился в отделение, чтобы закрыть счёт, обнулили его, заплатил 50 грн. через кассу за закрытие счёта по инициативе клиента, заявление подписал. Менеджер сказала, что вроде всё, счёт закроют.
Но вот захожу в Инет-банкинг и там до сих пор висит счёт, у меня такое впечатление, что я, при желании, могу на него перевести деньги.
Как быстро они закрывают счета или это нормально, что счёт висит в Инет-банкинге?
Stas567
 
Повідомлень: 95
З нами з: 23.09.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:09

Re: Идея Банк

Ой+ написав:wig Таке питання актуалізується кожного 10-го числа. Бували затримки. Мені також цікаво, бо не впевнений, що взагалі його отримаю. Налягав на приват - була персональна акція 5 % кешбеку.
Цікаво як рахують - вроді було по факту витрати в місяць, а не по проводці.
У привата проводка почти всегда в тот же день, ибо свои pos-ы, а в чужих максимум след. рабочий день.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2394
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:12

Re: Идея Банк

  BBC написав:Мінімальна сума кеш-беку 25 грн


Дякую, в курсі. Але цікаво як рахують, бо по фактичним витратам за місяць мав би бути, а по проводці ні, бо витрати вже з 26-го пішли в липень. Але і так і сяк мінімальних для кишмишу 1553 грн. було проїдено, хіба десь МСС підкачав.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1876
З нами з: 19.04.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:21

Re: Идея Банк

  cdj2 написав:У привата проводка почти всегда в тот же день, ибо свои pos-ы, а в чужих максимум след. рабочий день.


Та і виписка на порядок зрозуміліша, ясно що "-", скільки залишається. Є графіки по категоріям споживання. От ідеї з її різним кешбеком за різні товарні групи було би дуже добре таке.
Зато з кешбеком в приваті туговато.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1876
З нами з: 19.04.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:45

Re: Идея Банк

Bova написав:подскажите, хочу получить кредитку и 100 гр по акции приведи друга, на каком этапе указывать кто мене порекомендовал карту?
Вся эта ахция похожа больше на разводняк ибо эти рукожопы уже год не могут выплатить эту сотку, горячка рассказывает, что карточный отдел игнорит и они ничего сделать не могут, два заявления через отделение тоже спустили в игнор, в целом говнобанка - добиться решения простейшего вопроса невозможно
Chicheva
 
Повідомлень: 121
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1520152115221523
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » Сер 04 бер, 2009 18:59
64 36155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 22:01
pavyak
БМ БАНК 1 ... 501, 502, 503
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
5023 809302
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 20:58
pfauter
Альфа-Банк 1 ... 5782, 5783, 5784
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57830 7413073
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 20:06
cdj2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3072)
10.07.2018 23:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.