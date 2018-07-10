Кещ-бек виплатили вчора. Мінімальна сума кеш-беку 25 грн, все що менше згорає.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:20
Кещ-бек виплатили вчора. Мінімальна сума кеш-беку 25 грн, все що менше згорає.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:24
Это как-то видно по выписке?
И, какие 25, я рассчитывал на вступительные 200. Придется теребить поддержку. Или, лучше сразу дуть в отделение?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:35
Re: Идея Банк
А что в идее с закрытием счёта?
Ещё в пятницу обратился в отделение, чтобы закрыть счёт, обнулили его, заплатил 50 грн. через кассу за закрытие счёта по инициативе клиента, заявление подписал. Менеджер сказала, что вроде всё, счёт закроют.
Но вот захожу в Инет-банкинг и там до сих пор висит счёт, у меня такое впечатление, что я, при желании, могу на него перевести деньги.
Как быстро они закрывают счета или это нормально, что счёт висит в Инет-банкинге?
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:09
Re: Идея Банк
У привата проводка почти всегда в тот же день, ибо свои pos-ы, а в чужих максимум след. рабочий день.
Свинорыл 80lvl
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:12
Re: Идея Банк
Дякую, в курсі. Але цікаво як рахують, бо по фактичним витратам за місяць мав би бути, а по проводці ні, бо витрати вже з 26-го пішли в липень. Але і так і сяк мінімальних для кишмишу 1553 грн. було проїдено, хіба десь МСС підкачав.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:21
Re: Идея Банк
Та і виписка на порядок зрозуміліша, ясно що "-", скільки залишається. Є графіки по категоріям споживання. От ідеї з її різним кешбеком за різні товарні групи було би дуже добре таке.
Зато з кешбеком в приваті туговато.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 10 лип, 2018 21:45
Re: Идея Банк
Вся эта ахция похожа больше на разводняк ибо эти рукожопы уже год не могут выплатить эту сотку, горячка рассказывает, что карточный отдел игнорит и они ничего сделать не могут, два заявления через отделение тоже спустили в игнор, в целом говнобанка - добиться решения простейшего вопроса невозможно
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