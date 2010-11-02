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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 07:25

  Stas567 написав:А что в идее с закрытием счёта?
Ещё в пятницу обратился в отделение, чтобы закрыть счёт, обнулили его, заплатил 50 грн. через кассу за закрытие счёта по инициативе клиента, заявление подписал. Менеджер сказала, что вроде всё, счёт закроют.
Но вот захожу в Инет-банкинг и там до сих пор висит счёт, у меня такое впечатление, что я, при желании, могу на него перевести деньги.
Как быстро они закрывают счета или это нормально, что счёт висит в Инет-банкинге?

я еще в начале марта закрыл карты и счета в этом банке. в инет банкинг так и заходит. Данные о закрытии в УБКИ банк не передал. На горячей линии говорят мы ничего не знаем обращайтесь в отделение. В отделении ответ мы ничего не знаем, звоните на горячую линию. В УБКИ обратился с вопросом как быть? Ответили возьмите справку о закрытии счёта и отсутствии долга и пришлите нам, мы внесем запись, в вашу кредитную историю о закрытии счета в этом банке.
Кто еще хочет связаться с этим банком? Лучше не нужно. Берегите свои нервы.
omni
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:33

Re: Идея Банк

  omni написав:Данные о закрытии в УБКИ банк не передал.
Извините, если не секрет, а зачем нужно что б обязательно в УБКИ были данные о закрытии и так срочно?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:43

  BBC написав:
  Ой+ написав:wig Таке питання актуалізується кожного 10-го числа. Бували затримки. Мені також цікаво, бо не впевнений, що взагалі його отримаю. Налягав на приват - була персональна акція 5 % кешбеку.
Цікаво як рахують - вроді було по факту витрати в місяць, а не по проводці.

Кещ-бек виплатили вчора. Мінімальна сума кеш-беку 25 грн, все що менше згорає.

Вам уже выплатили и по кредитке и по выгодному?
от самки собак, у меня по двум аккаунтам по нулям
Stringer
 
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