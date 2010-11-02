Stas567 написав:А что в идее с закрытием счёта? Ещё в пятницу обратился в отделение, чтобы закрыть счёт, обнулили его, заплатил 50 грн. через кассу за закрытие счёта по инициативе клиента, заявление подписал. Менеджер сказала, что вроде всё, счёт закроют. Но вот захожу в Инет-банкинг и там до сих пор висит счёт, у меня такое впечатление, что я, при желании, могу на него перевести деньги. Как быстро они закрывают счета или это нормально, что счёт висит в Инет-банкинге?
я еще в начале марта закрыл карты и счета в этом банке. в инет банкинг так и заходит. Данные о закрытии в УБКИ банк не передал. На горячей линии говорят мы ничего не знаем обращайтесь в отделение. В отделении ответ мы ничего не знаем, звоните на горячую линию. В УБКИ обратился с вопросом как быть? Ответили возьмите справку о закрытии счёта и отсутствии долга и пришлите нам, мы внесем запись, в вашу кредитную историю о закрытии счета в этом банке. Кто еще хочет связаться с этим банком? Лучше не нужно. Берегите свои нервы.
Ой+ написав:wig Таке питання актуалізується кожного 10-го числа. Бували затримки. Мені також цікаво, бо не впевнений, що взагалі його отримаю. Налягав на приват - була персональна акція 5 % кешбеку. Цікаво як рахують - вроді було по факту витрати в місяць, а не по проводці.
Кещ-бек виплатили вчора. Мінімальна сума кеш-беку 25 грн, все що менше згорає.
Вам уже выплатили и по кредитке и по выгодному? от самки собак, у меня по двум аккаунтам по нулям