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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:01

Re: Идея Банк

П2П с белявки своих денег будет бесплатный в этом гадюшнике? Или какие ещё есть бесплатные варианты выдернуть свой остаток?
Chicheva
 
Повідомлень: 122
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:11

Re: Идея Банк

12 число закончилось - кешбека нема :cry:
Stringer
 
Повідомлень: 7788
З нами з: 23.01.13
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