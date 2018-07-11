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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:01
П2П с белявки своих денег будет бесплатный в этом гадюшнике? Или какие ещё есть бесплатные варианты выдернуть свой остаток?
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Chicheva
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:11
12 число закончилось - кешбека нема
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