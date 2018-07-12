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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:01
П2П с белявки своих денег будет бесплатный в этом гадюшнике? Или какие ещё есть бесплатные варианты выдернуть свой остаток?
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Chicheva
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:11
12 число закончилось - кешбека нема
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Додано: Чет 12 лип, 2018 19:54
Chicheva написав:
П2П с белявки своих денег будет бесплатный в этом гадюшнике? Или какие ещё есть бесплатные варианты выдернуть свой остаток?
только рассчеты в ТСП
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 12 лип, 2018 21:06
wig написав:Жалею, что не заскринил сайт перед оплатой. Теперь не уверен, или сам обшибся, или, таки, гаденыши.
По КБВ 4900 некошерный. Он кошерный по другой карте, но её уже не перевыпускают.
Свинорыл 80lvl
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Додано: Чет 12 лип, 2018 21:34
BBC написав: Chicheva написав:
П2П с белявки своих денег будет бесплатный в этом гадюшнике? Или какие ещё есть бесплатные варианты выдернуть свой остаток?
только рассчеты в ТСП
Ну они тоже не бесплатные по факту до определенной суммы ), п2п своих обойдется в 1% если я верно понимаю?
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Chicheva
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