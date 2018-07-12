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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:01
П2П с белявки своих денег будет бесплатный в этом гадюшнике? Или какие ещё есть бесплатные варианты выдернуть свой остаток?
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Chicheva
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Додано: Чет 12 лип, 2018 16:11
12 число закончилось - кешбека нема
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Додано: Чет 12 лип, 2018 19:54
Chicheva написав:
П2П с белявки своих денег будет бесплатный в этом гадюшнике? Или какие ещё есть бесплатные варианты выдернуть свой остаток?
только рассчеты в ТСП
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 12 лип, 2018 21:06
wig написав:Жалею, что не заскринил сайт перед оплатой. Теперь не уверен, или сам обшибся, или, таки, гаденыши.
По КБВ 4900 некошерный. Он кошерный по другой карте, но её уже не перевыпускают.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Чет 12 лип, 2018 21:34
BBC написав: Chicheva написав:
П2П с белявки своих денег будет бесплатный в этом гадюшнике? Или какие ещё есть бесплатные варианты выдернуть свой остаток?
только рассчеты в ТСП
Ну они тоже не бесплатные по факту до определенной суммы ), п2п своих обойдется в 1% если я верно понимаю?
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Chicheva
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Додано: Чет 12 лип, 2018 22:49
интересная ситуация, сначала у супруги перестала работать карта пакета выгодный, VISA 4069-84xx, не один терминал на принимает, пишет ошибка чипа. Через неделю у меня, так же, карта из той же серии, и тоже подряд на любых терминалах - ошибка чипа. Карты получали год назад, действительны до середины 19 года. В отделении написали заяву, типа на бесплатный перевыпуск, посмотрим что решат. Если нет, просто закроем карты. Сейчас есть более интересные банки и карты.
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yoggik
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Додано: Чет 12 лип, 2018 23:21
yoggik написав:
интересная ситуация, сначала у супруги перестала работать карта пакета выгодный, VISA 4069-84xx, не один терминал на принимает, пишет ошибка чипа. Через неделю у меня, так же, карта из той же серии, и тоже подряд на любых терминалах - ошибка чипа. Карты получали год назад, действительны до середины 19 года. В отделении написали заяву, типа на бесплатный перевыпуск, посмотрим что решат. Если нет, просто закроем карты. Сейчас есть более интересные банки и карты.
Более интересных для комуналки карт нет. И там не нужен чип.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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