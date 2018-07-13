Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:53
Ой+ написав: Betis_ck написав:
виплатили кешбек по CBW
Отримав 20,2 грн. Так що напевно 25 мінімум грязними.
25.09 грязными.
Свинорыл 80lvl
cdj2
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:41
cdj2 написав:
Если удастся перевыпустить и с новым сроком - то это даже любопытно...
Перевыпускал из-за износа. Выпустили с тем же сроком действия.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:45
BBC написав: yoggik написав:
интересная ситуация, сначала у супруги перестала работать карта пакета выгодный, VISA 4069-84xx, не один терминал на принимает, пишет ошибка чипа. Через неделю у меня, так же, карта из той же серии, и тоже подряд на любых терминалах - ошибка чипа. Карты получали год назад, действительны до середины 19 года. В отделении написали заяву, типа на бесплатный перевыпуск, посмотрим что решат. Если нет, просто закроем карты. Сейчас есть более интересные банки и карты.
Более интересных для комуналки карт нет. И там не нужен чип.
А в чем их интерес для комуналки?
МСС комунальный же вроде убрали из списка для 5%.
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=449
Востаннє редагувалось
curiousobro
в П'ят 13 лип, 2018 17:47, всього редагувалось 1 раз.
curiousobro
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:46
Тю, там 10% чистыми на МСС 4900.
Пакет "Выгодный" не выпускают новых карт к счету по окончании действующих.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:26
cdj2 написав:
25.09 грязными.
Я про те, що мінімум кешбеку потрібно зібрати вгрязну, а я навіть думав що вчисту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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