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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 232
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:53

Re: Идея Банк

Ой+ написав:
  Betis_ck написав:виплатили кешбек по CBW


Отримав 20,2 грн. Так що напевно 25 мінімум грязними.
25.09 грязными.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:41

  cdj2 написав:Если удастся перевыпустить и с новым сроком - то это даже любопытно...

Перевыпускал из-за износа. Выпустили с тем же сроком действия.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:45

  BBC написав:
  yoggik написав:интересная ситуация, сначала у супруги перестала работать карта пакета выгодный, VISA 4069-84xx, не один терминал на принимает, пишет ошибка чипа. Через неделю у меня, так же, карта из той же серии, и тоже подряд на любых терминалах - ошибка чипа. Карты получали год назад, действительны до середины 19 года. В отделении написали заяву, типа на бесплатный перевыпуск, посмотрим что решат. Если нет, просто закроем карты. Сейчас есть более интересные банки и карты.

Более интересных для комуналки карт нет. И там не нужен чип.


А в чем их интерес для комуналки?
МСС комунальный же вроде убрали из списка для 5%.
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=449
Востаннє редагувалось curiousobro в П'ят 13 лип, 2018 17:47, всього редагувалось 1 раз.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:46

Тю, там 10% чистыми на МСС 4900.
Пакет "Выгодный" не выпускают новых карт к счету по окончании действующих.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:26

Re: Идея Банк

  cdj2 написав:25.09 грязными.


Я про те, що мінімум кешбеку потрібно зібрати вгрязну, а я навіть думав що вчисту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 14:38

Re: Идея Банк

omni написав:я еще в начале марта закрыл карты и счета в этом банке. в инет банкинг так и заходит. Данные о закрытии в УБКИ банк не передал. На горячей линии говорят мы ничего не знаем обращайтесь в отделение. В отделении ответ мы ничего не знаем, звоните на горячую линию. В УБКИ обратился с вопросом как быть? Ответили возьмите справку о закрытии счёта и отсутствии долга и пришлите нам, мы внесем запись, в вашу кредитную историю о закрытии счета в этом банке.
Кто еще хочет связаться с этим банком? Лучше не нужно. Берегите свои нервы.

Брали эту справку? Сколько за неё просят?
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