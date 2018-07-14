omni написав: я еще в начале марта закрыл карты и счета в этом банке. в инет банкинг так и заходит. Данные о закрытии в УБКИ банк не передал. На горячей линии говорят мы ничего не знаем обращайтесь в отделение. В отделении ответ мы ничего не знаем, звоните на горячую линию. В УБКИ обратился с вопросом как быть? Ответили возьмите справку о закрытии счёта и отсутствии долга и пришлите нам, мы внесем запись, в вашу кредитную историю о закрытии счета в этом банке.

Кто еще хочет связаться с этим банком? Лучше не нужно. Берегите свои нервы.