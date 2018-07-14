yoggik написав:интересная ситуация, сначала у супруги перестала работать карта пакета выгодный, VISA 4069-84xx, не один терминал на принимает, пишет ошибка чипа. Через неделю у меня, так же, карта из той же серии, и тоже подряд на любых терминалах - ошибка чипа. Карты получали год назад, действительны до середины 19 года. В отделении написали заяву, типа на бесплатный перевыпуск, посмотрим что решат. Если нет, просто закроем карты. Сейчас есть более интересные банки и карты.
Более интересных для комуналки карт нет. И там не нужен чип.
omni написав:я еще в начале марта закрыл карты и счета в этом банке. в инет банкинг так и заходит. Данные о закрытии в УБКИ банк не передал. На горячей линии говорят мы ничего не знаем обращайтесь в отделение. В отделении ответ мы ничего не знаем, звоните на горячую линию. В УБКИ обратился с вопросом как быть? Ответили возьмите справку о закрытии счёта и отсутствии долга и пришлите нам, мы внесем запись, в вашу кредитную историю о закрытии счета в этом банке. Кто еще хочет связаться с этим банком? Лучше не нужно. Берегите свои нервы.
omni написав:я еще в начале марта закрыл карты и счета в этом банке. в инет банкинг так и заходит. Данные о закрытии в УБКИ банк не передал. На горячей линии говорят мы ничего не знаем обращайтесь в отделение. В отделении ответ мы ничего не знаем, звоните на горячую линию. В УБКИ обратился с вопросом как быть? Ответили возьмите справку о закрытии счёта и отсутствии долга и пришлите нам, мы внесем запись, в вашу кредитную историю о закрытии счета в этом банке. Кто еще хочет связаться с этим банком? Лучше не нужно. Берегите свои нервы.
omni написав:я еще в начале марта закрыл карты и счета в этом банке. в инет банкинг так и заходит. Данные о закрытии в УБКИ банк не передал. На горячей линии говорят мы ничего не знаем обращайтесь в отделение. В отделении ответ мы ничего не знаем, звоните на горячую линию. В УБКИ обратился с вопросом как быть? Ответили возьмите справку о закрытии счёта и отсутствии долга и пришлите нам, мы внесем запись, в вашу кредитную историю о закрытии счета в этом банке. Кто еще хочет связаться с этим банком? Лучше не нужно. Берегите свои нервы.
Брали эту справку? Сколько за неё просят?
при закрытии карты и счёта, взял в банке копии моих заявлений (правда не хотели давать эти копии, пришлось настоять). Написал на почту банку info@ideabank.ua тишина. Потом написал на минфине(предоставил копии договора и заявлений о закрытии), там подключился представитель банка и через 2 дня пришло извещение от УБКИ о закрытии договора в ideabank.