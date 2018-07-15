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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 08:44
Re: Выгодный
У меня срок действия 08/18. Выходит август пользоваться уже бестолку ибо кэшбек будет 10-го сентября за август. Или со счета без карты еще можно будет слить полтинник???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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