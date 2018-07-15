Додано: Пон 16 лип, 2018 08:44

У меня срок действия 08/18. Выходит август пользоваться уже бестолку ибо кэшбек будет 10-го сентября за август. Или со счета без карты еще можно будет слить полтинник???

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»