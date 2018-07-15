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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 233
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 08:44

Re: Выгодный

У меня срок действия 08/18. Выходит август пользоваться уже бестолку ибо кэшбек будет 10-го сентября за август. Или со счета без карты еще можно будет слить полтинник???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:26

  VLADPn написав:У меня срок действия 08/18. Выходит август пользоваться уже бестолку ибо кэшбек будет 10-го сентября за август. Или со счета без карты еще можно будет слить полтинник???

А через касу отримати. Ні?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:37

Re: Идея Банк

Подскажите можно верить горячей линии по грейсовому периоду. У меня по смскам на 500 грн больше получается. Или июнь каким числом заканчивается?
<LeV>
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:46

  <LeV> написав:Подскажите можно верить горячей линии по грейсовому периоду. У меня по смскам на 500 грн больше получается. Или июнь каким числом заканчивается?

Коли останні СМС прийшли?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:58

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На 27 июня у меня остаток меньше на 500 грн чем говорят на горячей линии. Или 27 число перенесли на июль? Карточкой пользуюсь регулярно.
<LeV>
 
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