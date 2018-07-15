|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 08:44
Re: Выгодный
У меня срок действия 08/18. Выходит август пользоваться уже бестолку ибо кэшбек будет 10-го сентября за август. Или со счета без карты еще можно будет слить полтинник???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:26
А через касу отримати. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:37
Re: Идея Банк
Подскажите можно верить горячей линии по грейсовому периоду. У меня по смскам на 500 грн больше получается. Или июнь каким числом заканчивается?
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:46
Коли останні СМС прийшли?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:58
Квесторе_поверніться
На 27 июня у меня остаток меньше на 500 грн чем говорят на горячей линии. Или 27 число перенесли на июль? Карточкой пользуюсь регулярно.
|