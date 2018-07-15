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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 08:44
У меня срок действия 08/18. Выходит август пользоваться уже бестолку ибо кэшбек будет 10-го сентября за август. Или со счета без карты еще можно будет слить полтинник???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Пон 16 лип, 2018 10:26
VLADPn написав:
У меня срок действия 08/18. Выходит август пользоваться уже бестолку ибо кэшбек будет 10-го сентября за август. Или со счета без карты еще можно будет слить полтинник???
А через касу отримати. Ні?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:37
Подскажите можно верить горячей линии по грейсовому периоду. У меня по смскам на 500 грн больше получается. Или июнь каким числом заканчивается?
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<LeV>
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:46
<LeV> написав:
Подскажите можно верить горячей линии по грейсовому периоду. У меня по смскам на 500 грн больше получается. Или июнь каким числом заканчивается?
Коли останні СМС прийшли?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:58
Квесторе_поверніться
На 27 июня у меня остаток меньше на 500 грн чем говорят на горячей линии. Или 27 число перенесли на июль? Карточкой пользуюсь регулярно.
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<LeV>
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Додано: Пон 16 лип, 2018 12:10
<LeV> написав:Квесторе_поверніться
На 27 июня у меня остаток меньше на 500 грн чем говорят на горячей линии. Или 27 число перенесли на июль? Карточкой пользуюсь регулярно.
Так якісь платежі ще не списались...мабуть.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:20
Квесторе_поверніться написав: <LeV> написав:Квесторе_поверніться
На 27 июня у меня остаток меньше на 500 грн чем говорят на горячей линии. Или 27 число перенесли на июль? Карточкой пользуюсь регулярно.
Так якісь платежі ще не списались...мабуть.
У мене витрати з 26-го червня проведені уже в липні і відповідно мають бути загашені в серпні. В ІБ видно, ГЛ теж може озвучити Вам необхідну суму для грейсу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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