RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1524152515261527

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 233
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 08:44

Re: Выгодный

У меня срок действия 08/18. Выходит август пользоваться уже бестолку ибо кэшбек будет 10-го сентября за август. Или со счета без карты еще можно будет слить полтинник???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2301
З нами з: 04.02.12
Подякував: 182 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:26

  VLADPn написав:У меня срок действия 08/18. Выходит август пользоваться уже бестолку ибо кэшбек будет 10-го сентября за август. Или со счета без карты еще можно будет слить полтинник???

А через касу отримати. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25066
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:37

Re: Идея Банк

Подскажите можно верить горячей линии по грейсовому периоду. У меня по смскам на 500 грн больше получается. Или июнь каким числом заканчивается?
<LeV>
 
Повідомлень: 1951
З нами з: 25.11.08
Подякував: 152 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:46

  <LeV> написав:Подскажите можно верить горячей линии по грейсовому периоду. У меня по смскам на 500 грн больше получается. Или июнь каким числом заканчивается?

Коли останні СМС прийшли?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25066
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:58

Квесторе_поверніться
На 27 июня у меня остаток меньше на 500 грн чем говорят на горячей линии. Или 27 число перенесли на июль? Карточкой пользуюсь регулярно.
<LeV>
 
Повідомлень: 1951
З нами з: 25.11.08
Подякував: 152 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:10

  <LeV> написав:Квесторе_поверніться
На 27 июня у меня остаток меньше на 500 грн чем говорят на горячей линии. Или 27 число перенесли на июль? Карточкой пользуюсь регулярно.

Так якісь платежі ще не списались...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25066
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:20

  Квесторе_поверніться написав:
  <LeV> написав:Квесторе_поверніться
На 27 июня у меня остаток меньше на 500 грн чем говорят на горячей линии. Или 27 число перенесли на июль? Карточкой пользуюсь регулярно.

Так якісь платежі ще не списались...мабуть.


У мене витрати з 26-го червня проведені уже в липні і відповідно мають бути загашені в серпні. В ІБ видно, ГЛ теж може озвучити Вам необхідну суму для грейсу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 19.04.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1524152515261527
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Банк Конкорд, kostya77, Lost, PUMB, riwalir, wig, wolt450 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 25, 26, 27
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
264 34435
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 13:43
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 5800, 5801, 5802
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58011 7430106
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 13:36
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3115, 3116, 3117
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31161 3869238
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 11:39
Support BForward

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (265)
16.07.2018 14:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.