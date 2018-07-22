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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 233
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:59

Re: Идея Банк

Оформив собі недавно Card Blanche Online.
Маю кілька питань щодо неї:
1. Якщо карта оформлена 27 червня, то чи нарахують в липні 500 гривень кешбек?
2. Які підводні камені у використанні цієї карти невигідні конвертаційні курси і.т.д.?
3. Я не дуже орієнтуюсь в переліку МСС, підкажіть, будь ласка, що саме входить до онлайн покупок? Покупки в Aliexpress через AliPay і на ebay через PayPal це онлайн покупки?

Дякую.
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:38

  omni написав:
  Stas567 написав:
omni написав:я еще в начале марта закрыл карты и счета в этом банке. в инет банкинг так и заходит. Данные о закрытии в УБКИ банк не передал. На горячей линии говорят мы ничего не знаем обращайтесь в отделение. В отделении ответ мы ничего не знаем, звоните на горячую линию. В УБКИ обратился с вопросом как быть? Ответили возьмите справку о закрытии счёта и отсутствии долга и пришлите нам, мы внесем запись, в вашу кредитную историю о закрытии счета в этом банке.
Кто еще хочет связаться с этим банком? Лучше не нужно. Берегите свои нервы.

Брали эту справку? Сколько за неё просят?

при закрытии карты и счёта, взял в банке копии моих заявлений (правда не хотели давать эти копии, пришлось настоять). Написал на почту банку info@ideabank.ua тишина. Потом написал на минфине(предоставил копии договора и заявлений о закрытии), там подключился представитель банка и через 2 дня пришло извещение от УБКИ о закрытии договора в ideabank.

А в Инет-банкиг так и заходит, отображает там этот счёт или он тоже уже исчез?
Stas567
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:28

  Stas567 написав:А в Инет-банкиг так и заходит, отображает там этот счёт или он тоже уже исчез?

В инет-банкинг заходит. Счётов нет.
omni
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 02:24

Текущий в дол бесплатно открывают , ещё с этим что то открывается?
Внести наличкой на счёт ничего не стоит ?
Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:39

Доброго дня , я згубив кредитну карту , як мені її заблокувати?
radik911
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:12

Re: Идея Банк

У Інтернет-банкінгу виберіть "Мої Картки" натисніть на номер потрібної картки у наступному меню віберіть команду "Тимчасове блокування"
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:37

Re: Идея Банк

Оно вроде стоит 15 грн, так что я обнулил просто все лимиты.
radik911 написав:Доброго дня , я згубив кредитну карту , як мені її заблокувати?
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