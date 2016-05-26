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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 14:59
Оформив собі недавно Card Blanche Online.
Маю кілька питань щодо неї:
1. Якщо карта оформлена 27 червня, то чи нарахують в липні 500 гривень кешбек?
2. Які підводні камені у використанні цієї карти невигідні конвертаційні курси і.т.д.?
3. Я не дуже орієнтуюсь в переліку МСС, підкажіть, будь ласка, що саме входить до онлайн покупок? Покупки в Aliexpress через AliPay і на ebay через PayPal це онлайн покупки?
Дякую.
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Bambula
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Додано: Сер 18 лип, 2018 17:38
omni написав: Stas567 написав:
omni написав:я еще в начале марта закрыл карты и счета в этом банке. в инет банкинг так и заходит. Данные о закрытии в УБКИ банк не передал. На горячей линии говорят мы ничего не знаем обращайтесь в отделение. В отделении ответ мы ничего не знаем, звоните на горячую линию. В УБКИ обратился с вопросом как быть? Ответили возьмите справку о закрытии счёта и отсутствии долга и пришлите нам, мы внесем запись, в вашу кредитную историю о закрытии счета в этом банке.
Кто еще хочет связаться с этим банком? Лучше не нужно. Берегите свои нервы.
Брали эту справку? Сколько за неё просят?
при закрытии карты и счёта, взял в банке копии моих заявлений (правда не хотели давать эти копии, пришлось настоять). Написал на почту банку info@ideabank.ua
тишина. Потом написал на минфине(предоставил копии договора и заявлений о закрытии), там подключился представитель банка и через 2 дня пришло извещение от УБКИ о закрытии договора в ideabank.
А в Инет-банкиг так и заходит, отображает там этот счёт или он тоже уже исчез?
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Stas567
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:28
Stas567 написав:
А в Инет-банкиг так и заходит, отображает там этот счёт или он тоже уже исчез?
В инет-банкинг заходит. Счётов нет.
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omni
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 02:24
Текущий в дол бесплатно открывают , ещё с этим что то открывается?
Внести наличкой на счёт ничего не стоит ?
Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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1
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:39
Доброго дня , я згубив кредитну карту , як мені її заблокувати?
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radik911
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Додано: Пон 23 лип, 2018 10:12
У Інтернет-банкінгу виберіть "Мої Картки" натисніть на номер потрібної картки у наступному меню віберіть команду "Тимчасове блокування"
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:37
Оно вроде стоит 15 грн, так что я обнулил просто все лимиты.
radik911 написав:Доброго дня , я згубив кредитну карту , як мені її заблокувати?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:19
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:45
А я чот пытался на неё зарегится, а притянулся экк обычного Більше. Я пару раз потыкался ещё и забииил. А чо, заработало уже?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:51
clientage написав:
А я чот пытался на неё зарегится, а притянулся экк обычного Більше. Я пару раз потыкался ещё и забииил. А чо, заработало уже?
Так там участвуют карты Mastercard® Platinum, Mastercard® World Black Edition и Mastercard® World Elite.
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ramaz
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