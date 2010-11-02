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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1526152715281529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 233
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:58

  ramaz написав:
  clientage написав:
  BBC написав:А где зарыта ветка обсуждения MC Bilshe Black?
https://www.ideabank.ua/uk/about/news/1 ... ok-platin/

А я чот пытался на неё зарегится, а притянулся экк обычного Більше. Я пару раз потыкался ещё и забииил. А чо, заработало уже?


Так там участвуют карты Mastercard® Platinum, Mastercard® World Black Edition и Mastercard® World Elite.

Ну даа, 543759 типа подошла
Да и 545219 должна
Да и не нужно отдельный профиль заводить
Достаточно в старый добавить премиум-карту
правда несколько профилей не помешает само по себе :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:22

Re: Идея Банк+Р2Р

Колеги, а будь-яку дебетку Ідею можна поповнити їхнім Р2Р ? Чи Card Blanche Debit FUND (GreenFund) так не поповнюється ?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 06:10

Re: Идея Банк

Кредитки с комиссией, дебетки без.
https://www.ipay.ua/ua/p2p/ideabank
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:24

Ukrainian, цього фрукта можна навічно заблокувати за неповагу до держави Зображення
ось так :(
d_12
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