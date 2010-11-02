|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:58
ramaz написав: clientage написав:
А я чот пытался на неё зарегится, а притянулся экк обычного Більше. Я пару раз потыкался ещё и забииил. А чо, заработало уже?
Так там участвуют карты Mastercard® Platinum, Mastercard® World Black Edition и Mastercard® World Elite.
Ну даа, 543759 типа подошла
Да и 545219 должна
Да и не нужно отдельный профиль заводить
Достаточно в старый добавить премиум-карту
правда несколько профилей не помешает само по себе
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 25054
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2006 раз.
- Подякували: 2821 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 лип, 2018 18:22
Колеги, а будь-яку дебетку Ідею можна поповнити їхнім Р2Р ? Чи Card Blanche Debit FUND (GreenFund) так не поповнюється ?
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 622
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лип, 2018 06:10
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2456
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:24
Ukrainian
, цього фрукта можна навічно заблокувати за неповагу до держави
ось так :(
-
d_12
-
-
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 19.04.16
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31269
|3881481
|
|
|58488
|7470931
|
|
|3679
|501775
|
П'ят 27 лип, 2018 12:19
Vuch
|