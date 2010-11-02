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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 вер, 2018 11:33
По карте КБ White 3000 грн покупок считается только оплата через терминал или интернет в т.ч.?
Востаннє редагувалось anikola13
в Нед 30 вер, 2018 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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anikola13
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Додано: Нед 30 вер, 2018 12:04
anikola13 написав:
По карте КБ White 3000 грн покупок считается тлько оплата через терминал или интернет в т.ч.?
Интернет тоже, но считают по дате проводки
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 03 жов, 2018 10:21
Подскажите, пожалуйста, как правильно закрыть депозит, чтобы не пролонгировался? И когда будут доступны средства?
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a133
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Додано: Сер 03 жов, 2018 11:09
a133 Залежно де відкривали, якщо у відділенні то туда, якщо в ІБ то там є відповідні кнопки "зняти" як настане час.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 03 жов, 2018 11:25
Ой+ написав:a133
Залежно де відкривали, якщо у відділенні то туда, якщо в ІБ то там є відповідні кнопки "зняти" як настане час.
Депозит відкривався в ІБ. Відмінити пролонгацію можливо лише у день закінчення депозиту і ніяк інакше? Тільки тоді стане доступною кнопка "зняти"?
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a133
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Додано: Сер 03 жов, 2018 11:45
a133 написав: Ой+ написав:a133
Залежно де відкривали, якщо у відділенні то туда, якщо в ІБ то там є відповідні кнопки "зняти" як настане час.
Депозит відкривався в ІБ. Відмінити пролонгацію можливо лише у день закінчення депозиту і ніяк інакше? Тільки тоді стане доступною кнопка "зняти"?
Да, только в день окончания
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Stringer
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1
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:59
хотел узнать о тарифах для ФЛП на сайте, и вот:
Подключение не защищено
Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта www.ideabank.ua
(например, пароли, сообщения или номера банковских карт). Подробнее…
NET::ERR_CERT_SYMANTEC_LEGACY
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yoggik
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Додано: Вів 09 жов, 2018 19:49
yoggik
До чого ви ведете? Сертифікат є і він валідний, хромий гугля трози збудився на symantec, у грудні оновлять сертифікат і знову усі будуть задоволені.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:21
Класний банк, ще б % на депо з поповненням були б на рівні 16%+, то ціни б не було)))
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голийВкропиві
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Додано: Сер 10 жов, 2018 14:29
Форумчане,что за карта? Стоит брать? Это тоже,что и карта "Готивка" в Альфе? Нету никаких скрытых комиссий?
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Жерминаль
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