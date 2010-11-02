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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 234
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 11:33

По карте КБ White 3000 грн покупок считается только оплата через терминал или интернет в т.ч.?
Востаннє редагувалось anikola13 в Нед 30 вер, 2018 13:13, всього редагувалось 1 раз.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 12:04

  anikola13 написав:По карте КБ White 3000 грн покупок считается тлько оплата через терминал или интернет в т.ч.?
Интернет тоже, но считают по дате проводки
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:21

Закрытие депозита

Подскажите, пожалуйста, как правильно закрыть депозит, чтобы не пролонгировался? И когда будут доступны средства?
a133
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:09

a133 Залежно де відкривали, якщо у відділенні то туда, якщо в ІБ то там є відповідні кнопки "зняти" як настане час.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:25

  Ой+ написав:a133 Залежно де відкривали, якщо у відділенні то туда, якщо в ІБ то там є відповідні кнопки "зняти" як настане час.


Депозит відкривався в ІБ. Відмінити пролонгацію можливо лише у день закінчення депозиту і ніяк інакше? Тільки тоді стане доступною кнопка "зняти"?
a133
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:45

  a133 написав:
  Ой+ написав:a133 Залежно де відкривали, якщо у відділенні то туда, якщо в ІБ то там є відповідні кнопки "зняти" як настане час.


Депозит відкривався в ІБ. Відмінити пролонгацію можливо лише у день закінчення депозиту і ніяк інакше? Тільки тоді стане доступною кнопка "зняти"?

Да, только в день окончания
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:59

www.ideabank.ua

хотел узнать о тарифах для ФЛП на сайте, и вот:

Подключение не защищено
Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта www.ideabank.ua (например, пароли, сообщения или номера банковских карт). Подробнее…
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yoggik
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:49

yoggik
До чого ви ведете? Сертифікат є і він валідний, хромий гугля трози збудився на symantec, у грудні оновлять сертифікат і знову усі будуть задоволені.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:21

Re: Идея Банк

Класний банк, ще б % на депо з поповненням були б на рівні 16%+, то ціни б не було)))
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:29

Card Blanche Blue

Форумчане,что за карта? Стоит брать? Это тоже,что и карта "Готивка" в Альфе? Нету никаких скрытых комиссий?
Жерминаль
 
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