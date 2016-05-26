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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1543154415451546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 234
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 21:51

Жерминаль ...ой может не надо ?)...а то отделений -мало , банкоматов вообще мало , Вы ж в последний день не добежите вносить средства то :wink:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 23:01

  Жерминаль написав:Форумчане,что за карта? Стоит брать? Это тоже,что и карта "Готивка" в Альфе? Нету никаких скрытых комиссий?

Я сравниваю с эко, как более выгодной по сравнению с готивкой. Самое основное: тут торговые операции идут по полной ставке 24% годовых (у эко по льготной 0,01%), есть бесплатное смс (у эко 15 грн. или бесплатная пуш-нотификация), обычно навязывают страховку 1% от долга на конец месяца (тут и дальше по тексту имеется в виду последний рабочий день месяца), от которой можно отказаться у эко, кроме того есть плата за обслуживание кредита 4% от долга на конец месяца (у эко 3,5% от долга на РД), плата за обслуживание карты 10 грн. в случае наличия долга на конец месяца (у эко такой платы нет). То есть, чтобы платить только проценты (в среднем 2% в месяц) и избежать абонплаты 10 грн. и комиссий 4% за обслуживание и 1% за страховку, нужно выводить карту в ноль в последний рабочий день месяца (идеально, когда эта дата совпадает с РД, как например, если оформить карту 31.10.18). Удобнее всего гасить сепом. Лимит повышают постепенно, за год двумя траншами поднимали по 1.5 раза.
Bosstone
 
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