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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 21:51
Жерминаль ...ой может не надо ?)...а то отделений -мало , банкоматов вообще мало , Вы ж в последний день не добежите вносить средства то
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Додано: Сер 10 жов, 2018 23:01
Я сравниваю с эко, как более выгодной по сравнению с готивкой. Самое основное: тут торговые операции идут по полной ставке 24% годовых (у эко по льготной 0,01%), есть бесплатное смс (у эко 15 грн. или бесплатная пуш-нотификация), обычно навязывают страховку 1% от долга на конец месяца (тут и дальше по тексту имеется в виду последний рабочий день месяца), от которой можно отказаться у эко, кроме того есть плата за обслуживание кредита 4% от долга на конец месяца (у эко 3,5% от долга на РД), плата за обслуживание карты 10 грн. в случае наличия долга на конец месяца (у эко такой платы нет). То есть, чтобы платить только проценты (в среднем 2% в месяц) и избежать абонплаты 10 грн. и комиссий 4% за обслуживание и 1% за страховку, нужно выводить карту в ноль в последний рабочий день месяца (идеально, когда эта дата совпадает с РД, как например, если оформить карту 31.10.18). Удобнее всего гасить сепом. Лимит повышают постепенно, за год двумя траншами поднимали по 1.5 раза.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:10
Re: Идея Банк
А кто сталкивался.. Уже которую неделю звонят с номеров 0322363707,976470.363708 и играет музыка.. Что за тупизм??? В поисковике выбивает этот грёбаный банк.. Никаких отношений с ним не было и нет...Заблокировал все звонящие номера, но теперь выскакивают новые...
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:14
Звонили на днях - спрашивали, почему не пользуюсь кредитной картой. Сказали, что если не начну пользоваться, то могут заблокировать из-за неактивности...
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:15
Надо послушать музыку, пока освободится оператор обзвона. Тогда, она что-нибудь предложит, типа кредита наличными. Так у них настроен калцентр.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:11
А шо це таке?
У Бланш-онлайн страховка чиста обязательна, без неё просто не отдают карту
И саппорт и отд-е даж и не думали как-то вилять, сразу в лоб: страх обязателен
Хотя на самой страхе красиво нашкрябано слово "добровільно"
Вот думаю Унику помучать на предмет отказа от страхования в течен 14дн
Как реально начисляется и списывается страхплатеж именно по БланЖ-онлайн?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:58
Нужно при заказе настаивать, что без страховки. Иначе не отдадут: другой тариф.
Только отказываться и заказывать безстраховочную, я такое проходил.
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