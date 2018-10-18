Додано: Сер 10 жов, 2018 23:01

Жерминаль написав: Форумчане,что за карта? Стоит брать? Это тоже,что и карта "Готивка" в Альфе? Нету никаких скрытых комиссий? Форумчане,что за карта? Стоит брать? Это тоже,что и карта "Готивка" в Альфе? Нету никаких скрытых комиссий?

Я сравниваю с эко, как более выгодной по сравнению с готивкой. Самое основное: тут торговые операции идут по полной ставке 24% годовых (у эко по льготной 0,01%), есть бесплатное смс (у эко 15 грн. или бесплатная пуш-нотификация), обычно навязывают страховку 1% от долга на конец месяца (тут и дальше по тексту имеется в виду последний рабочий день месяца), от которой можно отказаться у эко, кроме того есть плата за обслуживание кредита 4% от долга на конец месяца (у эко 3,5% от долга на РД), плата за обслуживание карты 10 грн. в случае наличия долга на конец месяца (у эко такой платы нет). То есть, чтобы платить только проценты (в среднем 2% в месяц) и избежать абонплаты 10 грн. и комиссий 4% за обслуживание и 1% за страховку, нужно выводить карту в ноль в последний рабочий день месяца (идеально, когда эта дата совпадает с РД, как например, если оформить карту 31.10.18). Удобнее всего гасить сепом. Лимит повышают постепенно, за год двумя траншами поднимали по 1.5 раза.