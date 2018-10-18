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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1544154515461547>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 235
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 21:51

Жерминаль ...ой может не надо ?)...а то отделений -мало , банкоматов вообще мало , Вы ж в последний день не добежите вносить средства то :wink:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 23:01

  Жерминаль написав:Форумчане,что за карта? Стоит брать? Это тоже,что и карта "Готивка" в Альфе? Нету никаких скрытых комиссий?

Я сравниваю с эко, как более выгодной по сравнению с готивкой. Самое основное: тут торговые операции идут по полной ставке 24% годовых (у эко по льготной 0,01%), есть бесплатное смс (у эко 15 грн. или бесплатная пуш-нотификация), обычно навязывают страховку 1% от долга на конец месяца (тут и дальше по тексту имеется в виду последний рабочий день месяца), от которой можно отказаться у эко, кроме того есть плата за обслуживание кредита 4% от долга на конец месяца (у эко 3,5% от долга на РД), плата за обслуживание карты 10 грн. в случае наличия долга на конец месяца (у эко такой платы нет). То есть, чтобы платить только проценты (в среднем 2% в месяц) и избежать абонплаты 10 грн. и комиссий 4% за обслуживание и 1% за страховку, нужно выводить карту в ноль в последний рабочий день месяца (идеально, когда эта дата совпадает с РД, как например, если оформить карту 31.10.18). Удобнее всего гасить сепом. Лимит повышают постепенно, за год двумя траншами поднимали по 1.5 раза.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:10

Re: Идея Банк

А кто сталкивался.. Уже которую неделю звонят с номеров 0322363707,976470.363708 и играет музыка.. Что за тупизм??? В поисковике выбивает этот грёбаный банк.. Никаких отношений с ним не было и нет...Заблокировал все звонящие номера, но теперь выскакивают новые...
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:14

Звонили на днях - спрашивали, почему не пользуюсь кредитной картой. Сказали, что если не начну пользоваться, то могут заблокировать из-за неактивности...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:15

  бульбик написав:А кто сталкивался.. Уже которую неделю звонят с номеров 0322363707,976470.363708 и играет музыка..

Надо послушать музыку, пока освободится оператор обзвона. Тогда, она что-нибудь предложит, типа кредита наличными. Так у них настроен калцентр.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:11

А шо це таке?
У Бланш-онлайн страховка чиста обязательна, без неё просто не отдают карту :evil:
И саппорт и отд-е даж и не думали как-то вилять, сразу в лоб: страх обязателен
Хотя на самой страхе красиво нашкрябано слово "добровільно" :mrgreen:

Вот думаю Унику помучать на предмет отказа от страхования в течен 14дн :wink: :wink:

Как реально начисляется и списывается страхплатеж именно по БланЖ-онлайн?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:58

  clientage написав:У Бланш-онлайн страховка чиста обязательна, без неё просто не отдают карту

Нужно при заказе настаивать, что без страховки. Иначе не отдадут: другой тариф.
Только отказываться и заказывать безстраховочную, я такое проходил.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:38

Какой-то нехороший человек, когда брал кредит в Идее, оставил мой телефон, как контактный. Теперь этот человек не отдаёт кредит, а банк мало того, что задалбывает меня телефонными звонками, так ещё и через смс угрожает, что "Дії щодо примусового стягнення боргу можуть вплинути и на Вас".

Это вообще нормально, что банк записывает кого-угодно в качестве контактного лица, просто со слов получателя кредита? Как вообще можно доверять такому финансовому учреждению?
Востаннє редагувалось priser в П'ят 12 жов, 2018 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:41

Re: Идея Банк

  бульбик написав:А кто сталкивался.. Уже которую неделю звонят с номеров 0322363707,976470.363708 и играет музыка..
Я сталкивался. Сидишь, ждёшь 5 минут, пока кто-то там не снимет трубку и не начнёт угрожать тебе, чтоб ты отдал кредит за какого-то Васю, которого ты знать не знаешь. И, да, этот кто-то называет себя представителем Идеа-банка. Чуть выше описал ситуацию.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:53

Re: Идея Банк

Щось у Ідеї з кол-центром взагалі погані справи...
Мало того, що очікую оператора вже 25 хвилин, так ще й щось там постійно хрипить на лінії =((
При цьому робобаба каже, що "приблизний час очікування - більше однієї хвилини"
Bambula
 
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