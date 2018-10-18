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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1544154515461547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 235
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:30

Добрый день!
Интересует карта «Card Blanche White». Пополнение карты по P2P - с комиссией или без?
Также интересует снятие своих и кредитных средств тоже по P2P - с комиссией или без?
Спасибо.
ShtormK
 
Повідомлень: 37
З нами з: 12.05.18
Подякував: 6 раз.
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  #<1 ... 1544154515461547
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